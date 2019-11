Vieni da Me, Caterina Balivo difende Belen contro Giulia De Lellis

Vieni da Me, durante la puntata di oggiCaterina Balivo difende Belen Rodriguez contro Giulia De Lellis nella “faida” tra le due.

Nella puntata di oggi di Vieni da Me, come sempre essendo giovedì, si analizzano alcuni fatti di gossip importanti e vengono analizzati dettagliatamente. Tra i personaggi di oggi sbucano anche Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Tra le due showgirl sembra che ultimamente non corra buon sangue tanto che la nuova fidanzata di Iannone pare aver detto “Se parlo io salta una famiglia”. Tutto forse perché Belen si è messa a fare tutorial di make up come la De Lellis?

Caterina Balivo si prodiga a difendere Belen Rodriguez

Questo fatto è stato analizzato quindi approfonditamente durante la puntata di Vieni da Me di oggi, 14 novembre. Caterina Balivo però si è un po’ lasciata andare a commenti di parte. La conduttrice ha così dichiarato: “Belen da sempre si trucca da sola. Veniva in Rai già truccata e le make up artist le chiedevano perché. Quando ha trovato la truccatrice che le piaceva, la ragazza si è licenziata e ora sta con la Rodriguez e la segue ovunque. Quindi da sempre Belen è interessata al make up, chi fa i tutorial, chi lo ha fatto prima o dopo, cosa cambia”. Fin qui tutto giusto, niente da dire, ma gli opinionisti del programma della Balivo intervengono: “Sì ma qui c’è questione anche di corna e di “furti” di personale visto che l’hair stylist di Belen è andato dalla De Lellis”. Anche su questo però la padrona di casa interviene: “Questo perché Belen ha cambiato parrucchiere personale e quindi il suo ex era libero”. A quel punto i presenti in studio chiedono: “Ma tu sei amica intima di Belen?”. Caterina Balivo risponde di sì e così lo studio applaude, ma allo stesso tempo viene da chiedersi cosa dirà Giulia De Lellis in merito a questa presa di posizione. Certo, Caterina non ha detto chi ha ragione e chi ha torto, ma dalle sue parole una evidente tendenza e difendere l’amica Belen Rodriguez c’è stata.