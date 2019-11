Pochissime ore fa, Emma Marrone ha avuto una dura reazione su Instagram contro la polemica che i suoi fan hanno scatenato su Twitter: ecco cos’è successo.

È stata una giornata davvero molto movimentate quella di ieri per Emma Marrone e, soprattutto, per i suoi fan. Pochissime ore fa, infatti, i suoi più accaniti sostenitori della cantante salentina hanno dato origine ad una vera e propria rivolta su Twitter. Con l’hashtag ‘Chiedilo a Spotify’, alcuni fans di Emma hanno letteralmente protestato contro l’applicazione di streaming musicale per non aver inserito, dato il successo smisurato della salentina di quest’ultimo periodo, il suo nome all’interno degli artisti più celebri della musica italiana. Pensate, il numero dei Tweet è stato davvero altissimo. Tanto che, appena svegliata, la Marrone ha dovuto sedare gli animi con una dura reazione. Ecco cosa è successo.

Emma Marrone, la dura reazione social alla polemica dei suoi fan su Twitter

La polemica aizzata su Twitter di alcuni dei fan di Emma Marrone, ha provocato la dura reazione da parte della diretta interessata. Come raccontavamo precedentemente, pochissime ore fa, sul famoso social network, sono comparsi numerosi messaggi (pensate, se ne contano più di 13 milia) di protesta contro la ‘scelta’ di Spotify di non inserire il nome di Emma Marrone tra i gli artisti più celebri della musica italiana. A detta di molti, infatti, questo risulta essere davvero molto strano, dato il successo che la cantante salentina sta riscuotendo con il suo nuovo album. Ecco alcuni Tweet:

Questi, vi assicuriamo, ne sono alcuni. In quanto, con l’hashtag Chiedilo a Spotify, se ne contano davvero tantissimi di messaggi del genere. È proprio per questo motivo che è intervenuta la diretta interessata. Tramite alcune Instagram Stories, la cantante salentina ha voluto tenere a bada la polemica social:

Durante il suo sfogo, infatti, l’ex vincitrice di Amici invita i suoi followers a fare 18 mila stream, anziché 18 mila commenti su quest’argomento. “Siete più in linea con quello che sono io e con quello che vi ho sempre spiegato io”, conclude la giovane Marrone.