Nella nuova puntata di Seconda Vita, Georgette Polizzi si è completamente raccontata senza peli sulla lingua: la confessione sulla morte della mamma.

Ieri sera, mercoledì 13 Novembre, è andata in onda una nuova puntata di Seconda Vita. Il programma di Real Time, condotto da Gabriele Parpiglia, si concentra sul raccontare la storia di personaggi dello spettacolo che, date le loro storie di vita complicate, hanno avuto la forza di rialzarsi. Alcune settimane fa, è stata ospite Elena Santarelli. Nella puntata di ieri, invece, è stato il turno di Georgette Polizzi. È proprio in quest’occasione, infatti, che l’ex concorrente di Temptation Island si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. Confessando, così, non solo una delle conseguenze della sua malattia, ma anche il dramma legato alla morte della mamma. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Georgette Polizzi, il dramma della morte della mamma: il racconto a Seconda Vita

È sempre apparsa sorridente, Georgette Polizzi. Sin dalla sua prima apparizione televisiva a Temptation Island, la giovane ragazza si è mostrata in tutta la sua solarità ed energia. Lo dimostrano, tra l’altro, anche le numerose foto che, di tanto in tanto, condivide sul suo account ufficiale su Instagram. Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica. Perché, come ben sapete, la moglie di Davide Tresse è malata di sclerosi multipla. Ma non solo. Perché, stando a quanto ha raccontato per la prima volta a Seconda Vita, l’ex concorrente di Temptation Island non ha avuto un’infanzia affatto facile. Non soltanto l’abbandono da parte del suo papà biologico, ma anche la morte della mamma. Morte che, come raccontato dalla diretta interessata, è stata davvero orrenda. “Mia madre ha avuto una morte terribile, causata dal suo compagno. Per me è stato scioccante, c’era sangue dappertutto”, queste sono le parole che Georgette utilizza per descrivere perfettamente uno degli eventi che ha cambiato e traumatizzato la sua vita.