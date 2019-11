Gianni Morandi, la sua ex famosa è stata “malissimo” per lui: “Quando ci siamo lasciati sono stata male perché lui…”

Gianni Morandi sarà ospite questa sera ad Adrian, programma in onda su Canale 5: sarà uno degli ospiti d’eccezione della trasmissione insieme a Maria De Filippi. Proprio ultimamente, a Domenica Live, trasmissione condotta da Barbara D’Urso, è spuntato fuori un retroscena clamoroso sul cantante che riguarda proprio l’ospite intervistata: Serena Grandi. Come in molti sapranno, è stata una sua fiamma quando ancora non era così conosciuta. Insieme hanno passato un bel po’ di tempo ed hanno condiviso momenti splendidi. A raccontarli, quasi tutti, è proprio Serena.

Gianni Morandi, Serena Grandi spiega: “Mi ha fatto sentire una regina, ma poi ha tagliato tutti i ponti”

Cosa ha detto Serena Grandi del suo ex, Gianni Morandi? Di solito, degli ex non si hanno parole così dolci. E invece, lei, a quanto pare, conserva proprio un bel ricordo di Gianni: “Non ero ancora conosciuta. La nostra storia è durata tre o quattro mesi. Mi ha portato a Sanremo, mi ha fatto sentire una regina. Mi ha portato negli alberghi più belli. Ricordo ancora che sono entrata con lui, mano nella mano, fino a che non è salito sul palco per cantare ‘La mia nemica amatissima’. Ci siamo lasciati perché io non ero pronta ad entrare in una famiglia allargata. Ero molto giovane”.

Una storia ‘meravigliosa’, sì, ma che è finita non proprio bene. Con un bel po’ di sofferenza per Serena che dopo la separazione, dice, è stata “malissimo”. “A un certo punto Gianni ha chiuso tutti i ponti – continua – C’erano anche i figli di mezzo. Ricordo una cotta molto forte, avevo le farfalle allo stomaco”. Insomma, un retroscena, quello raccontato da Serena Grandi, molto ‘intenso’. La cantante l’ha voluto rivelare soltanto ora. Gianni Morandi, adesso, è felicemente sposato e vive alla grande (tra uno scherzo e l’altro) il rapporto con la sua donna.

