Gianni Morandi e Fabio Rovazzi ‘beccati’ insieme: nuovo progetto di coppia in vista? I fan esplodono di gioia, ecco cosa bolle in pentola per i due cantanti.

Apparentemente hanno davvero poco in comune, dall’età, alla musica che fanno, al target di pubblico a cui si rivolgono, ma la verità è che sono una coppia che funziona. Stiamo parlando di Gianni Morandi, cantante che ha fatto la storia della musica italiana, e Fabio Rovazzi, fenomeno giovanile degli ultimi anni, partito come youtuber e diventato poi un cantante di grandissimo successo, in particolare tra i giovanissimi. I due hanno già fatto una collaborazione per il singolo ‘Volare’, che ha avuto un successo strepitoso, proprio perché ha raggiunto il pubblico di tutte le fasce d’età, diventando un vero e proprio tormentone che ha fatto ballare e cantare tutti. Ora Morandi e Rovazzi sono stati di nuovo ‘beccati’ insieme: cosa bolle in pentola stavolta? I fan sono pazzi di gioia, ecco perché.

Gianni Morandi e Rovazzi di nuovo insieme: cosa bolle in pentola? Fan in visibilio

Gianni Morandi e Fabio Rovazzi hanno inciso insieme il singolo ‘Volare’, nel cui video sono presenti altri personaggi famosissimi, come l’attore di Gomorra, Salvatore Esposito, J-Ax e Fedez, allora amici inseparabili di Fabio, la moglie di Morandi, Anna, e altri volti noti del web. Gianni è apparso poi anche nel video di un’altra canzone di Rovazzi, ‘Faccio quello che voglio’, dimostrando così che tra i due si è creato un rapporto molto bello.

Poche ore fa il cantante ha pubblicato una foto insieme a Rovazzi, lasciando intendere che tra i due ci sia in atto una nuova collaborazione. Entrambi, infatti, indossano le cuffie con microfono, il che fa pensare che stiano registrando qualcosa. Di cosa si tratta non lo sappiamo, almeno non ancora. Quello che è sicuro è che i fan sono impazziti alla vista della foto, tempestando i due di domande su cosa stiano preparando. Staremo a vedere!