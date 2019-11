Maurizio Costanzo rimprovera in diretta Giulia De Lellis nella puntata di ieri del suo show: ecco cosa è successo nel minimo dettaglio.

È stata una delle protagoniste indiscusse della puntata di ieri sera del Maurizio Costanzo Show, Giulia De Lellis. Ritornata dalla lunga vacanza di ‘stop’ e dopo essere stata impegnata con alcuni appuntamenti lavorativi davvero importanti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata ospitata nel salotto di Maurizio Costanzo per parlare del suo libro. ‘Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza’ è il romanzo del momento. Tanto che, attualmente, il numero delle copie vendute si aggira intorno alle 120 mila. Tuttavia, sul finire della puntata, il padrone di casa l’ha dovuta ‘rimproverare’. Ecco cosa è successo.

Maurizio Costanzo rimprovera Giulia De Lellis: ecco cosa è successo in diretta

Tutti gli occhi del pubblico del Maurizio Costanzo Show erano puntati su Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è, senza alcun dubbio, il personaggio del momento. Era più che inevitabile, quindi, che in uno dei salotti più importanti della televisione italiana si parlasse anche di lei. Tuttavia, è stata proprio durante l’appuntamento di ieri del programma di Costanzo che l’influencer romana è stata la protagonista indiscussa. Non soltanto per la sua bellezza, notata ed apprezzata anche da Silvio Berlusconi, e per il successo del suo libro, ma anche per un gesto che, agli occhi di Maurizio Costanzo, non è assolutamente passato inosservato. Tanto che immediato è stato il ‘rimprovero’ in diretta. Cos’è accaduto? Ve lo spieghiamo immediatamente. Era terminata la puntata. Quando, come consueto, il padrone di casa ha iniziato a chiamare tutti i suoi ospiti per la classica sfilata finale. Ecco. Sarebbe stato in questo momento che Giulia si sarebbe alzata al posto del colonnello Paglia. Insomma, ha sfilato ancora prima che Costanzo la nominasse. Per questo, appena terminato il tutto, il conduttore ha esclamato: “Dal momento che lei si è alzata mentre mi stavo occupando di Paglia, la rifà un’altra volta”. Immediata è stata la reazione di Giulia che, visibilmente imbarazzata, ha rifatto la ‘passerella’ sotto gli occhi attenti di tutti.