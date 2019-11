“Le corna le hanno fatto bene”, Maurizio Costanzo ‘provoca’ Giulia De Lellis: la sua risposta spiazza tutti

Durante la puntata del Maurizio Costanzo Show, il conduttore ha letteralmente provocato Giulia De Lellis: ecco la risposta dell’influencer.

Ospite della terza puntata di Maurizio Costanzo Show, Giulia De Lellis è ritornata a parlare del suo libro. “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”, questo è il titolo del romano della romana, ha suscitato, sin dal primo momento, un successo davvero spropositato. Tanto che, ancora adesso, è uno dei libri più acquistati. Pensate, il libro ha venduto più di 120 mila copie. Insomma, dei numeri davvero assurdi. È proprio per questo motivo che, durante il suo intervento nel programma di Canale 5, il conduttore l’ha letteralmente punzecchiata. Provocando, com’è giusto che sia, la risposta dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Che, come al solito, non è affatto mancata. Ma che, soprattutto, ha spiazzato davvero tutti. Ecco cosa è successo.

Giulia De Lellis, Maurizio Costanzo la punzecchia: ecco la sua reazione

Di ritorno dalla sua lunghissima vacanza di relax e da alcuni impegni lavorativi davvero importanti, Giulia De Lellis è stata una delle ospiti della puntata di ieri del Maurizio Costanzo Show. È proprio in quest’occasione, come dicevamo precedentemente, che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata letteralmente punzecchiata dal padrone di casa. Si parla di tradimenti, di corna. Inevitabile, quindi, fare riferimento a ‘Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”. Come sappiamo, infatti, il libro della De Lellis è stato un vero e proprio successone. È proprio per questo motivo che, nel bel mezzo dell’intervista, Costanzo ha esclamato: “Però le hanno fatto bene, se sta vendendo centomila copie. So corna benedette”. Immediata è stata la reazione di Giulia. Che, di fronte a tali parole, ha controbattuto: “Avrei preferito un fidanzato fedele”. È proprio questo, infatti, che l’influencer romana ha ribadito. Perché sì, il successo ci sta tutto. Ma ricevere le corna non è cosa da niente, sia chiaro.