Uomini e Donne, la tronista Giulia Quattrociocche ha fatto nettamente in anticipo la sua scelta: ecco chi è stato il ‘fortunato’.

Giulia Quattrociocche ha fatto la sua scelta! È proprio questo clamoroso colpo di scena che si è verificata nella registrazione di oggi del trono classico di Uomini e Donne. E così, dopo la scelta inaspettata di Alessandro Zarino, anche la bella tronista romana sembra aver preso una decisione. Si è sempre dimostrata forte e decisa, la giovane. È proprio per questo motivo che, durante la registrazione di oggi, Giulia ha fatto la sua scelta. Di chi parliamo? Ve lo sveliamo nel minimo dettaglio.

Giulia Quattrociocche ha scelto negli studi di Uomini e Donne

Sapevamo che Giulia Quattrociocche ci avrebbe stupito. E, in effetti, così è stato. Stando ad alcune anticipazioni trapelate dal web, la giovane romana, durante la registrazione di oggi, ha fatto la sua scelta. Nella scorsa puntata, l’avevamo vista particolarmente turbata ed arrabbiata con i suoi due corteggiatori: Daniele ed Alessandro. Cosa sarà successo, perciò, in queste due settimane? Ovviamente, non lo sappiamo. La parte della puntata dedicata a lei, molto probabilmente, la vedremo domani in onda. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, deve essere accaduto davvero qualcosa di importante. Soprattutto, in quest’ultima settimana. Tanto ad arrivare, addirittura, a fare la sua scelta nettamente in anticipo. Non è la prima della stagione, sia chiaro. Poche settimane fa, vi avevamo parlato di Alessandro. Adesso, invece, è la romana a ‘spiccare il volo’. Ma chi ha scelto, quindi? Ecco. La bella romana, stando a quanto anticipato dal sito web ilvicolodellenews, ha scelto Daniele. Ebbene si. Il primo ragazzo al quale aveva concesso un bacio. E al quale aveva dichiarato di trovare molto più simile a se. Stando da quanto si evince, sembrerebbe che per tutta la durata della puntata, Giulia non abbia fatto altro che guardarlo. Tanto da sceglierlo inaspettatamente durante un ballo. Insomma, una scelta di ‘pancia’. Proprio come è lei, no?