Ecco come è stata beccata la simpaticissima Luciana Littizzetto dietro le quinte di Che Tempo che Fa: immagini ‘impressionanti’.

Con la sua smisurata ed innata simpatia Luciana Littizzetto vanta di un successo davvero assoluto. Ormai, una delle colonne portanti di Che Tempo Che Fa, insieme a Fabio Fazio e Filippa Lagerback, la comica torinese è spesso protagonista di divertenti siparietti. Che, in un batter baleno, conquistano l’immediata attenzione da parte dei telespettatori del programma. Ed, ovviamente, dei suoi fan. Quando è in onda, Luciana appare sempre impeccabile. Ebbene, ma sapete come è stata immortalata dietro le quinte dello show di Rai Uno? Siete davvero curiosi di saperlo? Vi mostriamo immediatamente la foto in questione. Anche se vi anticipiamo che, come al suo solito, la Littizzetto ha ‘impressionato’ davvero tutti. Guardare per credere.

Luciana Littizzetto beccata dietro le quinte di Che Tempo che Fa: ecco la foto ‘impressionante’

Un’immagine davvero ‘impressionante’ quella che è stata condivisa pochissimi giorni da Fabio Fazio su Instagram. Luciana Littizzetto, infatti, si lascia immortalare mentre non è in onda a Che Tempo Che Fa. Insomma, una classica foto di dietro le quinte del programma. Ma sapete perché è impressionante? Perché la bella comica è stata beccata in modo completamente diverso dal solito. Durante la messa in onda della puntata, Luciana appare sempre impeccabile. Tuttavia, spenta la luce rossa delle telecamera, la Littizzetto appare si mostra con un atteggiamento più rilassato. Lo si evince chiaramente, come dicevamo, da quest’immagine pubblicata dal conduttore del programma di Rai Uno. Condivisa, in seguito, anche dalla diretta interessata. Ma ecco di che cosa parliamo:

Ecco. È proprio così si lascia immortalare la bella comica. Con un elegante e raffinato abito leopardato, calze a rete e…senza scarpe. Insomma, una visione davvero sorprendente ma che, ancora una volta, sottolinea la spontaneità della comica. Non è così?