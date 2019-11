Maurizio Costanzo ha confessato perché non dorme insieme a Maria De Filippi: il sorprendente retroscena svelato dal giornalista.

Maria De Filippi è una delle regine indiscusse della Televisione Italiana, amatissima e seguitissima. Senza considerare, tra l’alto, la sua gentilezza e, soprattutto, carisma. Non a caso, i programmi che produce e conduce sono davvero molto interessanti, oltre che di intrattenimento. Seguitissima in tv, la donna, può vantare tutto l’affetto dei fan, ma soprattutto, di quello di una persona speciale. Si tratta del marito Maurizio Costanzo! I due sono legatissimi e molto uniti. Eppure, come raccontato anche in un nostro recente articolo, sembrerebbe che i due non dormano insieme. Insomma, una scelta un po’ ‘bizzarra’, no? Ecco svelato il motivo dal diretto interessato.

Maria De Filippi, Maurizio Costanzo svela: “Ecco perché non dormiamo insieme”

Maria De Filippi conosce Maurizio Costanzo nel 1989. E, da quel momento, non si sono più lasciati. Dapprima come collaboratrice nella sua società di comunicazione e immagini e, poi, come sua assistente, la regina di Mediaset inizia una storia d’amore con lui. Soltanto dopo ben 5 anni di fidanzamento, i due decidono di sposarsi. Correva l’anno 1995. E, con un rito civile, i due sono diventati marito e moglie a tutti gli effetti. Durante la loro relazione, Maurizio e la De Filippi ne hanno vissute di ogni genere. A partire, dall’attentato del 1993 di cui sono stati entrambi protagonisti. Fino all’adozione, nel 2004, del loro figlio Gabriele. È proprio per questo motivo che, dopo questi eventi, la coppia è divenuta ancora più unita. Eppure, c’è un particolare retroscena di cui davvero in pochi sanno. Stando a quanto rivelato da Alfonso Signorini, sembrerebbe che i due ‘piccioncini’ non siano soliti a dormire insieme. Perché? A svelare il motivo è Maurizio stesso. Che, in una recente intervista a Domenica In, ha raccontato ogni cosa. Il conduttore ha raccontato che, a causa delle sue abitudini, preferiscono dormire in stanze separate. Oltre al russare, Costanzo avrebbe anche il vizio di guardare la televisione fino a notte inoltrata. Nonostante questo, però, non perdono occasione di poter stare qualche momento da soli. Al mattino, ad esempio. Secondo Maurizio, infatti, l’intimità non è dormire insieme, ma avere la gioia di ritrovarsi e la voglia di trascorrere del tempo insieme.