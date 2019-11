Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: quella foto ‘imbronciata’ al matrimonio, spunta la verità dopo anni

Ricordate la famosa foto di Maria De Filippi al matrimonio con Maurizio Costanzo? Insomma, quella che da anni, ormai, circola sul web e sui social in particolar modo. Ecco, proprio quella, sarebbe un falso. Non sarebbe vera, ma solo opera di un fotomontaggio: a sostenerla è il famoso opinionista Giovanni Ciacci. Stando a quanto riportato da Gossip e Tv, infatti, sarebbe stato proprio lui a parlare di questa clamorosa indiscrezione su Tv8 a Vite da copertina. E’ già mistero. Sì, perché la foto è in circolazione da anni e da sempre ha lasciato tutti un po’ interdetti per lo sguardo imbronciato di Maria De Filippi a braccetto con Costanzo.

Maria De Filippi matrimonio con Costanzo: qual è la verità?

Si è già alzato un polverone enorme sulla questione che riguarda quella vecchia foto di Maria De Filippi. De Filippi che, tra l’altro, stasera sarà ospite ad Adrian, il programma a Canale 5 di Adriano Celentano. Una vita molto impegnata per la moglie di Costanzo che, intanto, a breve partirà anche con Amici. Ebbene, quella foto sarebbe frutto di un fotomontaggio e ce ne sarebbero altre che, invece, testimonierebbero tutta la felicità di Maria De Filippi quando ha detto il fatidico ‘sì’ al suo Costanzo. Insomma, altro che imbronciata: in una foto, addirittura, la vediamo tutta sorridente con Maurizio al suo fianco e Francesco Rutelli, allora sindaco di Roma, che li dichiara marito e moglie secondo rito civile.

“Non dormiamo nello stesso letto”

Fecero scalpore queste dichiarazioni, illo tempore. Tuttavia, è stato proprio Costanzo, nell’intervista rilasciata a Domenica In a fare chiarezza su quella che potrebbe sembrare una situazione di ‘rottura’ in casa: “Io russo – ha semplicemente spiegato – È un segno di civiltà. L’intimità non è dormire insieme. Pure in treno dormi con sconosciuti”. In effetti, è così. L’intimità di una coppia sta in tantissimi altri rituali giornalieri e non va ricercata, per forza, nel condividere il letto.