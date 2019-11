Chi è Pilar Fogliati: età, carriera e l’aneddoto sulla conoscenza dei suoceri

Chi è Pilar Fogliati: età, carriera, vita privata e un aneddoto sulla conoscenza dei suoceri, dell’attrice coprotagonista di ‘Un Passo dal Cielo’

Pilar Fogliati è divenuta conosciutissima e molto apprezzata nel panorama cinematografico italiano negli ultimi anni, grazie soprattutto alla sua partecipazione nelle fiction di successo, come “Un passo dal Cielo”. Ma scopriamo insieme l’età la carriera e qualche divertente aneddoto sulla sua vita privata e sulla conoscenza con la famiglia del fidanzato.

Pilar Fogliati: età, carriera e l’aneddoto sulla conoscenza dei suoceri

Pilar Fogliati nasce ad Alessandria, il 28 dicembre del 1992, la ragazza diversamente da quanto si possa pensare è romana. Ad un’intervista di “Io donna”, ha raccontato che i genitori si trovavano in vacanza dai nonni Piemontesi, per il periodo di Natale e colti alla sprovvista, la madre è stata ‘costretta’ a metterla al mondo proprio li. Ha poi raccontato di essere vissuta in campagna, e aver frequentato sia scuole parioline, che alcune scuole private, come ad esempio la “San Giuseppe De Merode” in Piazza di Spagna. Successivamente ha frequentato l’accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico” a Roma, dove si è diplomata. Raggiunge la celebrità grazie al film “Forever Young” nel 2016, recitando al fianco di alcuni degli attori più importanti del panorama cinematografico Italiano: Sabrina Ferilli, Fabrizio Bentivoglio, Luisa Ranieri e Teo Teocoli. Successivamente raggiungerà grande apprezzamento con “Un passo dal cielo” dove reciterà al fianco di Daniele Liotti, nella stagione 4 e 5. Inoltre, ha preso parte anche alle serie televisive “Task Force 45”, “Non dirlo al mio capo” e “Che Dio ci aiuti 4”. Su Instagram è seguita da oltre 66 mila follower. Pilar ha pubblicato un video che ha letteralmente spopolato in rete. Nel video in questione imitava le ragazze dei diversi quartieri romani, e proprio grazie a questo video che i familiari del suo fidanzato l’hanno conosciuta! La ragazza ha infatti dichiarato che la zia del fidanzato l’avrebbe chiamato e gli avrebbe detto di averla vista nel video, e che tutti a casa l’adoravano già!