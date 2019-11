Tina Cipollari, l’annuncio inaspettato al Maurizio Costanzo Show: fan in delirio per la splendida notizia che l’opinionista ha dato al pubblico in tv.

E’ da 20 anni protagonista di Uomini e Donne, prima come tronista e poi come opinionista, e il pubblico la ama. Tina Cipollari è un ‘must’ del programma di MAria De Filippi, famosa per la sua esuberanza e per il suo essere sempre senza peli sulla lingua. Molte delle sue frasi sono diventate iconiche, come la famosa ‘No Maria io esco’, che è anche il titolo del libro che ha pubblicato nel 2015, in cui racconta la sua vita. Negli ultimi anni è nota la sua rivalità con Gemma Galgani, protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, che lei chiama ‘la mummia’ e che prende costantemente in giro. Le due sono anche quasi arrivate alle mani in alcune circostanze, costringendo MAria De Filippi a intervenire. Insomma, Tina è un personaggio unico, e ieri, ospite al Maurizio Costanzo Show, ha fatto un annuncio che ha reso felici i suoi fan: ecco di cosa si tratta.

Tina Cipollari, l’incredibile annuncio al Maurizio Costanzo Show: fan felicissimi per l’opinionista

Tina Cipollari è stata ospite al Maurizio Costanzo Show, programma storico condotto da Maurizio Costanzo da ben 37 anni, che ieri ha festeggiato la puntata numero 4.445. Oltre all’opinionista di Uomini e Donne, erano presenti in studio, tra gli altri, anche Al Bano con due dei suoi figli, Giulia De Lellis e Silvio Berlusconi. Tutti ospiti d’eccezione, insomma, per una puntata ricca di colpi di scena. Uno, in partiolare, è stato l’annuncio di Tina, che ha detto di star lavorando a un nuovo progetto, ovvero il suo secondo libro. Nel 2015, infatti, è uscito ‘No Maria, io esco’, autobiografia di Tina, scritta a 4 mani con l’amico autore Simone Di Matteo. La Cipollari ha detto che il progetto è in piedi e che appena il libro sarà terminato, tornerà da Maurizio Costanzo per presentarlo.