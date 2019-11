Nella puntata di ieri di Maurizio Costanzo Show, Tina Cipollari ha fatto una clamorosa confessione in diretta che, prima di allora, non aveva mai fatto.

La puntata di ieri sera, mercoledì 13 Novembre, del Maurizio Costanzo Show è stata davvero incredibile. Non soltanto per i numerosi ospiti che erano presenti in sala, ma anche per tutti gli argomenti trattati. Ampio spazio è stato dato ad una tematica sorprendente. Ovvero? Le corna e, soprattutto, i tradimenti. In un nostro recente articolo, infatti, vi abbiamo parlato di Giulia De Lellis. E della ‘fortuna’, secondo le parole di Maurizio Costanzo, che lei ha avuto dopo aver raccontato pubblicamente di questo spiacevole episodio di cui è stata protagonista. Ma non è finita qui. Perché, proprio a tal proposito, anche Tina Cipollari ha fatto una clamorosa confessione in diretta. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Tina Cipollari al Maurizio Costanzo Show: la clamorosa ed inedita confessione

Il libro di Giulia De Lellis, come ben sappiamo, parla ampiamente del tradimento che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha subito dal suo fidanzato dell’epoca Andrea Damante. Ecco. È proprio durante lo spazio della puntata di ieri del Maurizio Costanzo Show dedicato alle corna e ai tradimenti che Tina Cipollari ha fatto una clamorosa confessione. Infatti, alla domanda del marito di Maria De Filippi se fosse stato presente qualcuno in sala che aveva ricevuto le corna, l’opinionista di Uomini e Donne ha alzato immediatamente il dito. Davvero curiosa come cosa, no? È per questo motivo che il padrone di casa ha chiesto ulteriori delucidazioni. “Si, ho ricevuto le corna, ma le ho fatte anche”, svela la simpatica Cipollari per la prima volta. Ovviamente, non sappiamo a quale relazione della sua vita Tina si riferisca. In ogni caso, come lei stessa ribadisce in diretta televisiva, l’opinionista è stata contenta di averle fatte.