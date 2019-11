Anticipazioni X Factor 2019 Live: ospiti, canzoni ed eliminati

Live X Factor 2019 Anticipazioni puntata 14 novembre: canzoni, ospiti e probabili eliminati.

Va in onda questa sera una nuova puntata dei Live di X Factor 2019 e dalle anticipazioni sappiamo chi sono gli ospiti, le canzoni assegnate e possiamo fare qualche deduzioni su chi potrebbe lasciare X Factor questa sera. I giudici Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Samuel e Malika Ayane avranno una dura battaglia da portare avanti, sperando che nessuno dei loro concorrenti debba lasciare il programma.

Cosa sapere sulla nuova puntata di X Factor

Le anticipazioni della quarta puntata di X Factor 2019 Live parlano chiaro. Siamo al giro di boa perché chi supererà questa puntata avrà la possibilità di presentare il proprio inedito il prossimo giovedì. Due manche da 4 esibizioni l’una determineranno i concorrenti salvi e la tensione è alle stelle.

Anticipazioni X Factor 2019: le canzoni assegnate ai concorrenti

Le canzoni assegnate ai concorrenti di X Factor 2019 dalle anticipazioni sappiamo che sono:

Ospiti stasera X Factor 2019

Per quanto riguarda gli ospiti di questa settimana sappiamo che ci saranno Gianna Nannini e Mabel. La rocker italiana torna sul palco di X Factor 2019 per presentare alcune delle sue hit più famose in vista dell’uscita del nuovo disco La Differenza. Mabel invece, nuova stella nascente della musica internazionale, canterà Don’t Call Me Up.

Eliminati X Factor 2019: chi lascerà i Live in questa puntata del 14 novembre?

Per quanto riguarda i possibili eliminati di questa puntata dei Live di X Factor 2019 le anticipazioni chiaramente non ci aiutano, ma possiamo fare delle ipotesi. Molto a rischio è sicuramente Davide Rossi che è stato criticato nelle scorse puntate e se dovesse essere eliminato Malika rimarrebbe senza più artisti. Anche i Sierra a questo punto, della squadra di Samuel, sono in bilico e, stessa cosa, Giordana Petralia di Sfera Ebbasta potrebbe lasciare il programma. Per ora sembra che l’unica al sicuro sia Mara che con Eugenio e Nicola ha due personaggi fortissimi nella sua squadra, molto amati dal pubblico a casa.