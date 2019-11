Amici 19, colpo di scena: la nuova prof di canto è un’ex di Temptation Island; ecco tutte le novità della nuova edizioni.

Ci siamo!! Mancano poche ore all’inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. il talent show dedicato ai giovani talenti è giunto ormai alla sua diciannovesima edizione, che si preannuncia ricca di novità. Negli ultimi giorni, era già trapelata la notizia della presenza di un nuovo professore di canto nella scuola più famosa della tv. Me è nelle ultime ore che è spuntato il nome del nuovo misterioso insegnante di canto. O meglio, la nuova! Ebbene sì, sarà proprio una donna a prendere il posto di Alex Britti. Siete curiosi di scoprire chi è? Ve lo sveliamo subito. Ma prima un indizio: è un’ex concorrente di Temptation Island Vip!

Amici 19, colpo di scena: la nuova prof di canto è Anna Pettinelli

Un vero colpaccio quello di Maria De Filippi per la nuova edizione di Amici! Tra i prof di canto della nuova edizione ci sarà anche lei, Anna Pettinelli, la vulcanica speaker che ha conquistato tutti nell’ultima edizione di Temptation Island Vip. E sarà stato proprio il grande apprezzamento del pubblico per la Pettinelli a convincere la De Filippi a fare questa scelta. Una scelta inaspettata, ma che regalerà al programma una grande ventata di novità. Anna prenderà il posto di Alex Britti e affiancherà Rudy Zerbi e Stash nella commissione di canto. I prof di danza, invece, restano invariati: Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens, confermatissimo dopo il successo dello scorso anno. Tutto pronto, insomma, per la nuova avventura di Amici. Non ci resta che scoprire chi saranno gli allievi che quest’anno si contenderanno il premio finale. Siete curiosi di scoprire la nuova classe ufficiale di Amici 19? Appuntamento a domani pomeriggio, ore 14.00, Canale 5!