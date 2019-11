Antonella Clerici mostra una foto su Instagram dell’incidente che le è capitato sul set di uno spot: fan preoccupati per la conduttrice, cos’è successo.

Antonella Clerici è una conduttrice amatissima dal pubblico. Dopo tantissimi anni al timone de La Prova del Cuoco, l’anno scorso ha dovuto cedere il suo posto a Elisa Isoardi ed è stata per un periodo un po’ lontana dalle scene, anche se ora alcune indiscrezioni la vedono addirittura di ritorno al cooking show di Rai Uno a partire dalla prossima stagione. Solo voci, sia chiaro, ma per ora la diretta interessata non ha smentito nulla. Ma mentre il pubblico attende di conoscere quale sarà il futuro della dolce Antonella, lei è impegnata sul set di uno spot alla Rai e poco fa ha fatto spaventare tutti con la foto su Instagram di un incidente che le è capitato poco prima di girare: ecco cos’è successo alla Clerici e come sta adesso.

Antonella Clerici, incidente sul set di uno spot: cos’è successo e come sta la conduttrice

Ultimamente si parla molto di Antonella Clerici, in particolare in riferimento al suo futuro. Fino a poco tempo fa si pensava addirittura ad un suo addio alla Rai, ma per adesso niente di tutto questo è accaduto. La conduttrice è ancora nei progetti dell’azienda e a dicembre condurrà Lo Zecchino D’Oro su Rai Uno, insieme a Carlo Conti. Intanto, protagonista di uno spot sempre per la Rai, la Clerici ha avuto un ‘brutto’ incidente sul set e ha postato la foto su Instagram, facendo spaventare tutti. Antonella si è slogata la caviglia poco prima di girare lo spot, a causa dei tacchi alti, come lei stessa ha spiegato nella didascalia. Nulla di grave per fortuna, solo un fastidioso dolore, che la conduttrice sta curando con del ghiaccio, come si vede nella foto.