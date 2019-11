Antonella Clerici ha pubblicato una foto sul set di un nuovo spot: un particolare ‘dettaglio’ non è passato inosservato, fan preoccupati per la conduttrice.

Antonella Clerici è uno dei volti più amati della tv italiana, anche se negli ultimi due anni la conduttrice è stata messa un po’ ‘da parte’ dai vertici della Rai, cosa che l’ha fatta soffrire, ma allo stesso tempo le ha dato l’opportunità di stare più vicino alla sua famiglia. In questo periodo, dopo alcune voci su un suo possibile approdo a Mediaset, sui social viaggia l’indiscrezione che la conduttrice potrebbe addirittura tornare al timone de La Prova del Cuoco, riprendendosi il posto che l’anno scorso ha lasciato a Elisa Isoardi. Insomma, il futuro della Clerici è ancora tutto da definire, intanto però la conduttrice ha fatto preoccupare i fan per un ‘dettaglio’ di una foto che ha condiviso su Instagram: ecco cosa è successo.

Antonella Clerici, il ‘dettaglio’ non sfugge ai fan: preoccupazione per la conduttrice

Antonella Clerici ha pubblicato una foto direttamente dal set di uno spot in Rai. La conduttrice sta pian piano riprendendo il suo posto nell’azienda, tornando a essere uno dei volti di punta. Si parla, infatti, di un suo possibile riapprodo a La Prova del Cuoco, così come della sua presenza anche al prossimo Festival di Sanremo, in qualità di ospite speciale. Insomma, il lavoro è ricominciato alla grande per Antonella, che però con una delle sue ultime foto ha fatto preoccupare i fan: vediamo perché.

Diversamente dal solito, come si vede nella foto, la conduttrice ha un’espressione corrucciata e particolarmente seriosa, come se fosse preoccupata o triste per qualcosa. Questo ‘dettaglio’ non è certo sfuggito ai suoi fan, che hanno subito tempestato la loro beniamina di domande sul motivo di tanta serietà. Nessuna risposta da parte della Clerici, che dopo però ha postato altre immagini in cui è tornata a mostrarsi col suo solito, bellissimo sorriso.