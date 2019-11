Ascolti Tv 14 novembre: boom per ‘Un passo dal cielo’, Adrian subito dopo

Ascolti Tv 14 novembre: finale clamoroso per ‘Un passo dal cielo’, Adrian subito dopo. Ma andiamo a vedere quante persone hanno seguito i programmi…

Ascolti Tv, com’è andata la serata di ieri, 14 novembre 2019? Chi ha vinto tra “Un Passo dal Cielo 5” su Rai1 e Adrian su Canale 5? Beh, la notizia che stiamo per darvi ha del clamoroso: la fiction alla quinta edizione su Rai Uno ha raggiunto quota 4.966.000 di spettatori che equivalgono al 22.3% di share. Si piazza, dunque, al primo posto la fiction con Daniele Liotti. Subito dopo, sul podio, troviamo “Adrian Live – Questa è la storia”. Maria De Filippi e Gianni Morandi sono accorsi in aiuto di Adriano Celentano ma, a quanto pare, non è bastato. Lo share non si è alzato ed è rimasto a quota 13,7% con un equivalente di 3.439.000. Poi, troviamo “Adrian” che è stato visto da 1.527.000 spettatori netti per l’8.7% di share.

Ascolti Tv, i programmi più visti di giovedì 14 novembre: Un passo dal cielo al primo posto

Boom per la fiction di Rai Uno, ‘Un passo dal cielo’, con Daniele Liotti. Si piazza clamorosamente al primo posto sorpassando di gran lunga Adriano Celentano con i suoi ospiti ‘stellari’. Secondo e terzo posto per lui, con Adrian Live e ‘Adrian’ a seguire. Dopo, troviamo “A raccontare comincia tu” che su Rai3 è arrivato ad 1.923.000 spettatori che equivalgono ad uno share dell’8.2%.

Ma vediamo, adesso, anche quelli che sono gli altri programmi e quanti telespettatori hanno raggiunto nella serata del 14 novembre:

“The Transporter”, 1.515.000 di telespettatori spettatori per il 6.2% di share

“Dritto e Rovescio” su Rete4 con 1.205.000 di telespettatori ed il 6.7% di share

“PiazzaPulita” in onda su La7 con 998.000 per il 5.4% di share

“Avengers” su Rai2 è stato visto invece da 995.000 spettatori pari al 4.4% di share.

Insomma, una serata abbastanza movimentata in termini di prodotti offerti dal palinsesto nazionale. Molte, moltissime persone davanti alla tv. Primo posto conquistato dalla puntata finale di ‘Un passo dal cielo’ e a seguire Adriano Celentano…