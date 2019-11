Belen e Cecilia Rodriguez, imprevisto in aeroporto: “Ci siamo dimenticate!”; ecco cosa è accaduto alle bellissime sorelle argentine.

Sono belle, simpatiche e più unite che mai. Belen Rodriguez e la sua ‘sorellina’ Cecilia sono ormai delle vere e proprie icone di bellezza nel nostro Paese. In questi giorni, le showgirl hanno fatto impazzire tutti con le foto in anteprima della nuova collezione del brand di bikini da loro creato. Ma le Rodriguez amano usare i social anche per condividere momenti privati della loro giornate. Come quello condiviso da Cecilia qualche ora fa, quando ha raccontato ai followers cosa è successo all’aeroporto a lei e Belen. Un ‘imprevisto’ che ha rischiato di far perdere l’aereo alle Rodriguez. Scopriamo tutto.

Belen e Cecilia Rodriguez, imprevisto in aeroporto: “Forse non torniamo in Italia!”

Belen e Cecilia Rodriguez sono tra le showgirl più amate del momento. E più seguite sui social! Milioni di followers seguono le ‘avventure’ delle bellissime argentine, che, proprio qualche ora fa, hanno vissuto attimi di ‘panico’ all’areoporto. Il motivo? Belen e Chechu, intente a chiacchierare e mangiare, hanno perso la cognizione del tempo! E, quando si sono rese conto dell’orario, il loro aereo era in partenza. Ecco che Cecilia decide di riprendere quegli attimi di concitazione, mostrando Belen che corre all’impazzata. Ecco una foto tratta dalle stories di Cecilia:

Un siparietto davvero simpatico, quello mostrato da Cecilia. Le due sorelle si trovano all’aeroporto di Tenerife, di ritorno in Italia. Ma ecco cosa è successo: “Volevo comunicarvi che io e Belen stiamo per perdere l’aereo: ci siamo messe a chiacchierare, a mangiare, a bere e forse non torniamo più in Italia!”. Queste le parole di Cecilia, che nella story successiva mostra Belen che corre: “Dai corri!”, grida Cechu alla sorella. Ma, a fine video, la frase rassicurante: “C’è ancora gente fuori!”. Tutto è bene quel che finisce bene! E voi, cosa aspettate a seguire Belen e Cecilia su Instagram?