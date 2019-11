Le dita dei piedi possono rivelare molto sul ‘modo di essere’ di una persona: anzi, questa particolare composizione riguarda quella che per molti rappresenta la ‘perfezione’

Sapete che le dita dei piedi possono dire molto sul nostro modo di essere? Ebbene sì. Non l’avreste mai immaginato, eppure, se la loro conformazione prevede il secondo dito più lungo dell’alluce, ecco, si ha per l’esattezza il ‘Piede di Venere’. Quella Venere, sì, quella dipinta da Botticelli e che è l’emblema della bellezza. Insomma, un bel carico di autostima per chi ha avuto la fortuna di nascere con il secondo dito un po’ più lungo. Si tratta di un dettaglio estetico molto diffuso anche nella tipica arte greca classica e di quella egizia. Per cui, no, non era presente soltanto nella rappresentazione famosissima di Botticelli.

Dita dei piedi: cosa significa avere il secondo più lungo del primo

Va bene l’autostima derivante dal fatto che Botticelli abbia scelto questa caratteristica per la sua Venere, dea della bellezza. Ma ci sono anche altre ‘curiosità’ che sicuramente vi farà piacere conoscere, soprattutto se siete tra quelli che hanno il secondo dito del piede più lungo del primo. Ecco, questa caratteristica veniva usata – secondo gli studiosi dell’arte – nei quadri e nelle sculture perché si voleva rappresentare con la massima precisione e l’armonia tra le varie parti del corpo servendosi di proporzioni matematiche. In passato, gli artisti tendevano alla ricerca spasmodica della perfezione e, per questo, quella caratteristica fisica la rappresenta in qualche modo. Talvolta, non è proprio un dettaglio ben accetto dalle donne. Spesso, lo si vede come un qualcosa di ‘goffo’, inopportuno… e invece, gli antichi artisti lo interpretavano come sinonimo di perfezione ed estrema bellezza. Una buona notizia, dunque, per chi si è sentito almeno una volta in imbarazzo per questa caratteristica fisica legata alle dita dei piedi.