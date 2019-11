Elisa Isoardi spiazza tutti a La Prova del Cuoco con una confessione inaspettata: ‘Non l’avevo mai fatto così’, Claudio Lippi la ‘punzecchia’.

Elisa Isoardi è per il secondo anno al timone de La Prova del Cuoco e ha pian piano conquistato il cuore del pubblico dopo i tanti anni di conduzione di Antonella Clerici. Quest’anno sono tante le novità del programma, tra cui la presenza del co-conduttore Claudio Lippi, che con la sua incredibile simpatia diverte il pubblico e mette spesso in ‘imbarazzo’ anche la Isoardi, dando vita con lei a degli imperdibili siparietti. E proprio uno di questi è andato in onda nella puntata di ieri, perché la ‘padrona di casa’ si è lasciata andare a una confessione che ha spiazzato tutti e ha provocato però l’immediata replica di Lippi, che ha subito approfittato per fare una delle sue battute: ma andiamo con ordine e vediamo cos’è successo nel dettaglio.

Elisa Isoardi, confessione a La Prova del Cuoco: la battuta di Claudio Lippi

Elisa Isoardi e Claudio Lippi sono diventati davvero una coppia affiatata, da quando conducono insieme La Prova del Cuoco. I due si affiancano e si compensano all’interno del cooking show, dando vita spesso a simpatici siparietti. Ieri è stato ospite in trasmissione il ballerino Samuel Peron, che il pubblico conosce bene grazie alla sua partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’, altro programma di prima fascia di Rai Uno. Il ballerino ha subito coinvolto Elisa Isoardi in un ‘passo a due’, facendola volteggiare e prendendola addirittura in braccio e portandola in giro per tutto lo studio.

Un momento davvero piacevole, anche per la conduttrice, che ha confessato: ‘Un giro dello studio così non l’avevo mai fatto’. Le sue parole hanno spiazzato e fatto sorridere tutti, provocando la battuta di Lippi: ‘Si sa che Peron fa ballare anche le scope’. Le sue parole hanno divertito tutto lo studio, compresa la Isoardi, che è ormai abituata ad essere ‘punzecchiata’ dal collega.