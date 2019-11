Emma Marrone da brividi a Verissimo: “Non voglio essere dimenticata”; ecco cosa ha raccontato la cantante salentina a Silvia Toffanin.

Domani, su Canale 5, ci sarà una nuova ricchissima puntata di Verissimo, il talk condotto da Silvia Toffanin in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata di domani ci sarà anche Emma Marrone, ex vincitrice di Amici, oggi tra le cantanti italiane più amate in assoluto. La salentina ha deciso di raccontarsi nello studio della Toffanin, in questo periodo particolare della sua vita. La cantante è tornata in scena con un nuovo album, Fortuna, dopo la pausa forzata per motivi di salute. E anche a Verissimo, Emma ha mostrato tutta la sua voglia di non mollare mai. Ecco alcune parole dell’intervista che andrà in onda domani, 16 novembre 2019.

Emma Marrone da brividi a Verissimo: “Ho avuto paura ma dovevo dire la verità”

“Ho avuto paura, è stata la prima cosa che ho detto a mia mamma quando l’ho vista prima dell’intervento.” Emma Marrone sarà una degli ospiti della puntata di domani di Verissimo, il talk del sabato pomeriggio di Canale 5. E a Silvia Toffanin, Emma racconterà alcuni retroscena del periodo buio vissuto lo scorso settembre, quando è ricomparsa la malattia: “Durante una visita di controllo mi hanno detto che era il caso di risolvere subito il problema e di non rischiare. Ho voluto dire la verità, per il grande rispetto che ho del mio pubblico”. Emma racconta di aver voluto essere sincera coi suoi fan, ai quali, a settembre, ha comunicato attraverso un post su Instagram di doversi fermare per problemi di salute. Ma Emma, oggi, è già ripartita, nonostante lei stessa ammetta che forse era il caso di aspettare ancora un po’. Ma l’ex vincitrice di Amici non ha resistito: “Devo stare attiva, la mente in queste cose ti aiuta tantissimo a recuperare più velocemente”. Durante l’intervista, Emma rivela di sentirsi fortunata, nonostante gli ostacoli che la vita le ha posto nel suo cammino: “Sono fortunata perché sono sana, sto bene e ho realizzato dei sogni incredibili”. Parole da brividi, quelle della cantante pugliese, che ha un desiderio nel cuore: quello di non essere dimenticata. Di restare nel cuore delle persone, insieme alle sue canzoni: “Mi piacerebbe rimanere, restare, non voglio essere dimenticata”. Per sapere di più, appuntamento a domani, ore 16:00 su Canale 5.