Francesco Sole e Giulia Cavaglià si frequentavano durante il Trono? Le parole dello scrittore non lasciano alcun dubbio in merito

Negli ultimi giorni si sta parlando tantissimo del caso, che involontariamente è scoppiato da Caterina Balivo, a ‘Vieni da me’, su Francesco Sole e Giulia Cavaglià. I neo fidanzati infatti, avrebbero involontariamente scatenato il chiacchiericcio del web, a causa di una dichiarazione di Francesco Sole, abbastanza equivocabile. In merito alla loro conoscenza, quando Giulia era già tronista, cerchiamo di capire insieme allora, cosa è successo, e se si sono realmente frequentati durante il trono.

Francesco Sole e le dichiarazioni sulla frequentazione con Giulia Cavaglià, durante il Trono

Francesco Sole, è stato ospite dal programma di Rai 1 ‘Vieni da me’ di Caterina Balivo, qui ha avuto modo di parlare della relazione iniziata con l’ex corteggiatrice e poi tronista Giulia Cavaglià. Nel dettaglio, lo scrittore ha affermato di aver scrutato l’ex tronista durante alcune puntate del Dating Time di Maria De Filippi. Queste sue affermazioni hanno incuriosito non poco i fan, Sole infatti, avrebbe fatto riferimento alla puntata in cui Giulia, non è stata scelta da Lorenzo Riccardi. E’ sorto spontaneo il dubbio, che quindi due si conoscessero e si frequentassero, durante il trono della ragazza, ma lo scrittore e influencer ha voluto chiarire la vicenda attraverso una serie di Instagram Stories. Francesco dichiara di aver incontrato Giulia dopo aver visto la puntata della non scelta, contattandola su Instagram e andandola a trovare il giorno dopo. Il giovane ha oltretutto specificato, che la puntata a cui fa riferimento, è una replica vista sul sito ‘Witty TV’, quindi non la puntata in diretta. Motivo per cui i due non si sono ovviamente conosciuti durante il trono, ma è stata una replica televisiva a farlo incuriosire nei confronti della ragazza.