Gaetano Arena risponde ad Ambra Lombardo: volano accuse pesanti

Gaetano Arena risponde tramite una Instagram Stories ad Ambra Lombardo, tra i due ex gieffini e amici, volano accuse pesanti

Gaetano Arena si è fatto conoscere all’interno della casa del ‘Grande Fratello’, come personaggio ombroso e seducente. Negli ultimi giorni sta facendo molto parlare di sé, a causa del chiacchiericcio che lo vedrebbe protagonista di un triangolo amoroso, con Ambra Lombardo e Kiko Nalli. A quanto pare dopo un’iniziale chiarimento nel salotto di Barbara D’Urso, tra la Lombardo e Arena sono volate delle accuse molto pesanti, capiamo perché.

Volano accuse pesanti tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo

Ambra Lombardo, Kiko Nalli e Gaetano Arena, sono al centro del gossip negli ultimi giorni, per una foto che sta circolando sul web, in cui si vedrebbe un presunto bacio tra la professoressa Lombardo e il modello napoletano. Ricordiamo che Ambra è fidanzata con l’ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli. Di questo presunto bacio si sono fatte tantissime ipotesi, sia da Barbara D’Urso, che su Instagram, ma non si riesce a capire dove sia la verità. Sia Kikò che la compagna Ambra, hanno dichiarato che l’immagine circolata su internet, sia tratta da un video in cui la ragazza stava salutando Arena, e probabilmente a causa di un’angolazione diversa può essere sembrato un bacio appassionato. Proprio in merito a questo bacio, Gaetano Arena è stato ospite a Pomeriggio 5 ieri e le dichiarazioni da lui rilasciate, non sono andate giù all’ex professoressa. La ragazza ha pubblicato delle Instagram Stories molto infastidita, minacciando di prendere seri provvedimenti. La risposta del giovane Arena non si è fatta attendere, e attraverso una Instagram Stories, ha affermato che le parole della donna gli suscitano divertimento, poiché sa di essere un amico fedele, e non si aspettava determinate accuse. Arena aggiunge inoltre “Lei è la prima a sapere benissimo che quando ci siamo visti, dove ci siamo incontrati, e posti a sedere li ha scelti lei. Quindi che devo pensare? Che ha organizzato tutto lei?”