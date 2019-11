Brutta disavventura per Luciana Litizzetto: è successo subito dopo la puntata di ieri sera di “A raccontare comincia tu” programma di Raffaella Carrà

Ieri sera Luciana Litizzetto è stata ospite di “A raccontare comincia tu“, programma condotto da Raffaella Carrà su Rai Tre. La puntata con ospite la comica e conduttrice è stata vista da quasi due milioni spettatori, raggiungendo uno share del 8,18%. La Litizzetto ha ospitato la Carrà nella sua abitazione. Una puntata molto molto divertente. Subito dopo la puntata, però, la comica di “Che tempo che fa” è stata protagonista a suo discapito di una brutta disavventura. Di seguito vi spieghiamo cosa è successo a Lucianina.

Ieri sera, durante la puntata di “A raccontare comincia tu“, la Litizzetto ha ospitato la conduttrice Raffaella Carrà nella sua casa. Un’abitazione veramente bella, luminosa e curata nei minimi dettagli. Anche la Carrà ha apprezzato la dimora della comica di “Che tempo che fa“. Questa mattina, però, la Litizzetto ha dovuto evacuare la propria abitazione per via di una fuga di gas. La conduttrice ha documentato tutto l’episodio su Instagram, dichiarando: “C’è stata una fuga di gas sotto casa mia. Hanno spaccato un tubo e adesso devono riaggiustarlo. Abbiamo dovuto evacuare la casa. Ed eccoci qua, bene ma non benissimo” la comica poi ha aggiunto “Meno male che Raffa non c’è“. Una brutta disavventura rientrata in pochi minuti: la Litizzetto, infatti, sembrerebbe già rientrata nella propria abitazione.

Un episodio accaduto dopo l’ospitata da Raffaella Carrà, dove la comica ha raccontato quali sono i personaggi televisivi ai quali è più grata. In primis Maria De Filippi: “Con me è stata gentilissima – ha raccontato la Litizzetto – Mi ha aiutato in cose personali” poi c’è Fabio Fazio, suo storico partner nel programma Che tempo che fa: “Sembra un po’ bacchettone, ma è molto spiritoso“.