Sono passai ormai 12 anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello 7, nel 2007, ma non è facile dimenticare la bellezza di Melita Toniolo. La showgirl di Treviso ha conquistato tutti con la sua bellezza e simpatia, e il reality di Canale 5 è stata solo la prima tappa della sua carriera in tv. Ma, oggi, la bellissima Melita si tiene in contatto coi fan anche sui social. In particolare su Instagram, il social preferito dai vip. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, l’ex gieffina ha postato uno scatto che non è passato inosservato.Non è la prima volte che Melita incanta i fan con foto ‘provocanti’, ma stavolta si è davvero superata. Melita si trova stesa sul divano, in intimo, ma con giubbino di pelle e scarpa col tacco. Ad infiammare tutto è la ‘particolare’ posizione di Melita, ripresa dall’altro. Non vi resta che dare un’occhiata al post che ha scatenato i fan.

Melita Toniolo ‘da censura’: intimo rosso e gambe aperte, Instagram si infiamma

Una bellezza esplosiva, quella di Melita Toniolo, una delle ex concorrenti del Grande Fratello più amate di sempre. Oggi, Melita è felicemente sposata con Andrea Viganò, e dal loro amore è nato il piccolo Daniel. E l’ex gieffina ama condividere con i fan gli scatti più dolci della sua splendida famiglia, ma non solo. La foto postata dalla bellissima Toniolo qualche ora fa ha fatto letteralmente girare la testa ai suoi fan. Il motivo? Scopritelo con i vostri occhi:

Eh si, ve lo avevamo anticipato! Melita è decisamente ‘audace’ nel suo look vedo non vedo. Un completino intimo rosso, abbinato al giubbino in pelle, e la scarpa lucida gialla dall’immancabile tacco a spillo. Melita è decisamente irresistibile nell’ultimo scatto mostrato su Instagram. “Colpa” anche della sua posa, che ha fatto impazzire i suoi followers. Il post, infatti, ha scatenato i like e i commenti dei fan in pochissimo tempo! Che dire, passa il tempo ma la straordinaria bellezza di Melita Toniolo no! E voi, la ricordate nella casa del GF?