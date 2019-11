Taylor Mega, l’avete mai vista da bambina? Spunta una foto inedita della modella a 8 anni; diamo un’occhiata.

È una delle influencer più amate e seguite del momento. Bionda, occhi azzurri, fisico mozzafiato: parliamo proprio di lei, Taylor Mega, che con i suoi 2,1 milioni di follower è una vera e propria star sui social. Dove Taylor ama postare foto e video della sua vita privata e lavorativa. Molto spesso, le immagini postate dalla modella infiammano Instagram: come è successo con i video della sua partita di calcio in bikini. Ma, qualche ora fa, Taylor ha condiviso con i followers uno scatto molto dolce, direttamente dal suo passato. Si tratta di una foto ricordo, risalente a quando la Mega aveva solo 8 anni. E, già a quell’età, l’influencer aveva previsto qualcosa…Siete curiosi di scoprire cosa e di vederla da bambina? Ecco la foto.

Taylor Mega a 8 anni: la foto da bambina nelle Instagram stories

Taylor Mega è una delle influencer più amate del momento. Merito del suo carattere forte, della sua simpatia,ma, ammettiamolo, anche e soprattutto della sua straordinaria bellezza. Una dote che la accompagna sin da piccola. Avete mai visto Taylor da bambina? Ebbene, ci ha pensato la giovane influencer a mostrarsi in versione mini, in uno scatto postato nelle sue Instagram Stories. Date un’occhiata:

Una bellissima Taylor all’età di 8 anni in spiaggia. È questa la foto postata dalla Mega nelle sue stories. E non è mancata la battuta ironica, che fa riferimento all’ultima apparizione dell’influencer a Live Non è la D’Urso: “8 anni e stesse smorfie da vodka in differita”. La Mega, infatti, durante il collegamento con Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Live è apparsa leggermente ‘su di giri’,dando vita a un vero e proprio tormentone tra i fan sui social. E voi, cosa pensate della biondissima Taylor?