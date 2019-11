Oggi, venerdì 15 novembre 2019, durante la puntata del trono classico di Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Alessandro Zarino

Oggi, durante la puntata del trono classico di Uomini e Donne, è andata in onda la scelta di Alessandro Zarino. Il tronista, dopo aver discusso in studio con la corteggiatrice Veronica Burchielli, ha deciso di sceglierla. La Burchielli, però, non ha creduto alle parole del tronista e si è sentita quasi costretta ad accettare di uscire dal programma con lui. Di fronte al rifiuto della sua scelta, Alessandro si è alzato ed ha lasciato lo studio. A quel punto Maria De Filippi ha offerto il trono a Veronica, scatenando reazioni contrastanti da parte del pubblico.

Uomini e Donne oggi, pubblico in subbuglio dopo la scelta di Alessandro

La decisione di Maria De Filippi e della produzione di Uomini e Donne ha generato commenti e reazioni contrastanti. In studio erano tutti dalla parte di Veronica e il pubblico l’ha quasi spinta ad accettare la proposta della conduttrice. Sul web, invece, molti hanno criticato la scelta del programma. La maggior parte degli utenti, infatti, erano dalla parte di Alessandro Zarino ed hanno criticato aspramente la neo tronista. Qualcuno ha scritto: “Lui (riferito ad Alessandro ndr.) fuori da tutte le dinamiche del programma, totalmente spaesato, l’ho rivalutato tantissimo. Alessandro, troverai“. Qualcun altro, invece, ha aggiunto: “Alessandro può essere stato moscio, insipido e inconcludente come tronista, ma si vede quanto sia stato onesto e sincero. Alessandro, io ti credo“.

È stata una puntata molto discussa, non caso l’hashtag #uominiedonne su Twitter è balzato subito tra i trend con migliaia e migliaia di commenti. Una scelta che avrà sicuramente delle ripercussioni nel corso delle prossime puntate. Come rivelato dalle anticipazioni, nella prossima puntata di Uomini e Donne vedremo l’attesissima scelta di Giulia Quattrociocche.