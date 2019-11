Uomini e Donne, colpo di scena: Alessandro Basciano da corteggiatore a tronista? Ecco cosa è successo nell’ultima registrazione del Trono Classico.

L’atmosfera si fa sempre più calda negli studi di Uomini e Donne. Dopo la scelta a sorpresa di Alessandro Zarino, è arrivata, improvvisa, anche quella della tronista Giulia Quattrociocche. È successo tutto durante la registrazione del Trono Classico avvenuta ieri sera: la romana avrebbe deciso di scegliere Daniele, al termine di un ballo con il corteggiatore. E, stando alle anticipazioni trapelate sul web, il bel romano avrebbe accettato di uscire con la tronista. Ma cosa ne sarà di Alessandro Basciano, il biondo dal fisico mozzafiato che aveva colpito Giulia dal primo istante? Ebbene, a quanto pare il bel genovese è entrato nel cuore del pubblico, che gridava a gran voce ‘trono, trono!”. Cosa ha deciso Maria De Filippi? Ve lo sveliamo subito.

Uomini e Donne, colpo di scena: Giulia sceglie Daniele, Alessadro sarà il nuovo tronista?

Dopo Veronica Burchielli, anche Alessandro Basciano potrebbe passare da corteggiatore a tronista? Ebbene, le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne fanno ben sperare. Sì, perché Giulia ha deciso di scegliere improvvisamente Daniele, il bel romano col codino, col quale ha un gran feeling sin dalle prime esterne. Lasciando a bocca asciutta Alessandro, l’altro corteggiatore col quale aveva creato un bel percorso in trasmissione. Ma, per lui, la delusione potrebbe trasformarsi presto in una nuova opportunità. Dalle anticipazioni del trono classico, scopriamo che il pubblico in studio, dopo la scelta di Giulia, ha chiesto a gran voce una sola cosa: “Trono, trono!” Il tutto riferito proprio ad Alessandro? Cosa ha deciso la De Filippi? Ebbene, la padrona di casa ha fatto sedere il corteggiatore sulle scale con lei, lasciando intendere che ne avrebbero parlato. Insomma, il trono per Alessandro è nell’aria! Non ci resta che attende le prossime puntate per scoprire se lo vedremo sulla famosa sedia rossa! E a voi, piacerebbe Alessandro tronista?