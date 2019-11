Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: l’annuncio a sorpresa lascia i fan senza parole; ecco cosa hanno rivelato.

Tra le coppie nate a Uomini e Donne, quella formata da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione è una delle più amate di sempre. Un vero e proprio colpo di fulmine, quello nato tra i due nella trasmissione di Maria De Filippi. Una scintilla nata dopo poche esterne, che ha spinto Andrea a scegliere la sua Arianna prima del previsto e a viversi la loro storia fuori dal programma. Una storia che procede a gonfie vele. A raccontarlo sono stati proprio i protagonisti, alla rivista ufficiale di Uomini e Donne. Andrea e Arianna hanno speso parole dolcissime l’uno per l’altra ed è spuntata anche una data importante. Cosa bolle in pentola? Ve lo sveliamo subito!

Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: l’annuncio a sorpresa della convivenza!

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono più innamorati che mai. A Uomini e Donne Magazine, la coppia ha rilasciato un’intervista che testimonia il loro grande amore. Sono stati tanti gli argomenti trattati, compresa la crisi di cui tanto si è parlato qualche mese fa. Una crisi che i due non smentiscono, ma che è stata ampiamente superata. Oggi Andrea e Arianna sono più uniti che mai, a tal punto da aver preso un’importantissima decisione: presto andranno a convivere! La coppia ha dichiarato che la casa dove vivere insieme è in preparazione e che per il momento si spostano ancora da Bologna a Genova. Ma il bel Cerioli annuncia una data: a fine gennaio i due andranno a vivere insieme nella nuova abitazione. Una notizia bellissima, che emozione i fan della coppia, amatissima sin dalle prime apparizioni del programma di Canale 5. E la convivenza sembra essere solo il primo passo della loro vita di coppia. Se per il matrimonio Andrea ammette che è ancora troppo presto, quando si parla di bebè: “Io e Arianna parliamo molto più spesso di questo che di matrimonio. È il più grande desiderio di entrambi”. Insomma, Andrea e Arianno fanno davvero venire voglia di innamorarsi! E voi, cosa ne pensate della coppia?