Uomini e Donne, Gianni Sperti: lo strano ‘messaggio’ subito dopo la scelta di Alessandro Zarino; ecco cosa è successo.

Una puntata davvero movimentata, quella di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne. Alessandro Zarino ha deciso di scegliere improvvisamente, ma si è beccato un bel no dalla bella Veronica, che, da corteggiatrice, è diventata la nuova tronista. Una serie di avvenimenti sconvolgenti, che non tutti hanno gradito. Sul web, infatti, è nata una vera e propria polemica: in molti non hanno gradito la scelta di dare il trono a Veronica, schierandosi dalla parte di Alessandro. Quest’ultimo, poi, per molti telespettatori, è stato quasi un ‘bersaglio’ nella trasmissione: tutti contro di lui in studio, compresa Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti. E proprio quest’ultimo, poco dopo la messa in onda della puntata, si è lasciato andare a una frase molto particolare sul suo Instagram. Una frecciatina riguardante tutta la vicenda? Giudicate voi!

Uomini e Donne, Gianni Sperti risponde alle polemiche dopo la scelta di Alessandro?

Gianni Sperti ha voluto dire la sua sulle polemiche social post scelta di Alessandro? Per qualcuno, quella frase postata dall’opinionista nelle sue stories è un chiaro riferimento alla bufera creatasi sul web dopo la puntata di oggi di Uomini e Donne. Molti telespettatori, infatti, hanno gridato al complotto contro Alessandro Zarino, quasi ‘costretto’ a lasciare il trono, per concederlo alla sua corteggiatrice Veronica. Dopo la puntata, sul profilo Instagram di Gianni Sperti è spuntata questa frase:

La frase di Gianni sembra una chiara risposta alle insinuazioni dei fan. Nulla di ufficiale, ma in molti su Twitter hanno ritenuto che il messaggio di Gianni fosse riferito proprio a quanti si sono lamentati per come si è conclusa la vicenda tra Alessandro e Veronica. Una vicenda che, a quanto pare, farà discutere ancora parecchio! Sul web non si parla d’altro! E voi, cosa ne pensate della scelta di dare il trono a Veronica?