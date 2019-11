Uomini e Donne, è bufera dopo la scelta di Alessandro: parla anche Sara Affi Fella, ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi.

Oggi, 15 novembre, è andata in onda una puntata decisamente movimentata del Trono Classico di Uomini e Donne. Il tronista Alessandro Zarino ha deciso di scegliere improvvisamente Veronica Burchielli, che, dopo aver risposto con un no, è diventata la nuova tronista della trasmissione. Una puntata che ha scatenato una vera e propria bufera sui social: in tanti non hanno apprezzato la scelta della conduttrice di dare il trono a Veronica, schierandosi dalla parte del tronista. E, tra i tanti volti noti che hanno voluto dire la loro sulla faccenda, è spuntato anche quello di Sara Affi Fella, ex tronista della trasmissione, protagonista del famoso accordo, alle spalle della trasmissione, con il suo ex Nicola Panico. Ebbene, la bellissima campana ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ecco cosa ha detto nelle sue stories.

Uomini e Donne, è bufera dopo la scelta di Alessandro: Sara Affi Fella ha qualcosa da dire

“Ad oggi credo che tutto quello che ho passato sia stato un po’ troppo. Vedendo quello che è successo ultimamente in tv, ci sono state persone che hanno fatto anche peggio di me, ma non sono state massacrate come lo sono stata io”. Queste le parole di Sara Affi Fella, ex protagonista di Uomini e Donne, che ha deciso di parlare al termine della ‘discussa’ puntata di oggi della trasmissione. Sara ha raccontato di aver passato un periodo davvero buio, tra perdita di peso e aiuto psicologico, per via della spiacevole vicenda che la vide protagonista a Uomini e Donne. Ma tutto quello che ha vissuto, ad oggi, sembra un po’ troppo esagerato a Sara, che nelle sue Instagram Stories sottolinea: “Ci sono persone che hanno fatto anche peggio di me ma vanno avanti nel loro percorso, come se niente fosse. Pare che a chi è concesso tutto e a chi invece no”. Con queste parole Sara si toglie qualche sassolino dalla scarpa, e ringrazia i fan per i tanti messaggi di supporto ricevuti durante la giornata. Infine, l’ex tronista pubblica questo story:

A quanto pare, non è finita qui! Che Sara abbia intenzione di dire qualcosa in più sulla sua esperienza a Uomini e Donne? Non ci resta che attendere le prossime mosse social!