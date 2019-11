Wanda Nara si allena correndo su tapis roulant: inquadratura dall’alto sul top super scollato, il decolleté della shpwgil è incontenibile e infiamma Instagram.

Wanda Nara non ha certo bisogno di presentazioni in quanto a bellezza e sensualità. Madre di 5 figli e moglie amorevole del campione del Paris Saint Germain, Mauro Icardi, la bella argentina è anche e soprattutto una bellissima donna e quotidianamente infiamma Instagram con le sue foto mozzafiato, che mettono in evidenza le sue forme prorompenti. La futura opinionista del Grande Fratello Vip, oggi già presenza fissa a Tiki-Taka su Italia 1, è davvero una ‘bomba’ e lo ha dimostrato ancora una volta poco fa, pubblicando delle storie Instagram in cui è davvero irresistibile: la bella showgirl si riprende mentre corre sul tapis roulant, inquadrando dall’alto il suo decolleté incontenibile e facendo così impazzire i suoi fan.

Wanda Nara incontenibile su Instagram: top super scollato, l’inquadratura dall’alto fa impazzire i fan

Wanda Nara è sempre molto sensuale, qualunque sia la sua ‘mise’. Che indossi un costume o un tailleur, la showgirl argentina piace tantissimo al pubblico maschile, soprattutto per le sue forme a dir poco esplosive. Poco fa la moglie di Mauro Icardi ha pubblicato delle storie Instagram che hanno stuzzicato, e non poco, la fantasia dei fan. Wanda ha condiviso un video in cui si allena correndo sul tapis roulant. Fin qui tutto normale, se non fosse però che il top che indossa è super scollato e quando si inquadra dall’alto, la scena diventa davvero ‘piccante’. Il decolleté della Nara, infatti, è incontenibile e si muove in base alla sua corsa, rendendo le immagini ancora più irresistibili. Basta guardare il breve video per percepire che i fan sono assolutamente impazziti per la showgirl e conduttrice. Giudicate voi stessi!

