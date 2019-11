X Factor, chi è stato eliminato durante il quarto live? Proviamo a ripercorrere insieme tutti i momenti e le emozioni della puntata del 14 novembre.

X Factor 13 è ormai entrato nel vivo. Nell serata del 14 novembre è andato in onda il quarto live, l’ultimo caratterizzato dalle cover, perché dalla prossima settimana i concorrenti presenteranno i loro inediti. La quarta puntata dei Live, duqnue, è particolarmente importante, perché essere eliminati vuol dire perdere per un soffio la possibilità di presentare il proprio singolo. Lo sapevano bene i concorrenti in gara, che hanno affrontato la diretta con la massima concentrazione e con un po’ di timore. Ma cos’è successo durante la puntata e soprattutto chi è stato eliminato? Scopriamolo insieme.

X Factor, chi è stato eliminato al quarto Live: cos’è successo nella puntata

Il quarto Live di X Factor andato in onda il 14 novembre ha visto come ospite in apertura Gianna Nannini, che si è esibita in collegamento da Berlino. Poi sono cominciate le esibizioni dei concorrenti della prima manche, ovvero Davide Rossi, che ha portato i Queen, Giordana Petralia, che si è mostrata in una versione del tutto inedita con un pezzo di Travis Scott, Nicola Cavallaro, che si è messo nei panni di Salmo, e il duo La Sierra, che ha cantato stavolta un pezzo dei Red Hot Chili Peppers, sempre con le proprie rime. Al termine di questa prima parte della serata, a finire al ballottaggio è Giordana, che è ancora una volta la meno votata.

Nella seconda manche tocca ai Booda e ai Seawards di Samuel, i primi con un pezzo di Fergie, i secondi addirittura con un inedito, ‘Feel’, scelta che fa molto discutere i giudici al tavolo. Poi è la volta di Eugenio Campagna, che canta un pezzo di Damien Rice in inglese e infine Sofia, che si cimenta in ‘Papaoutai’ di Stromae, riuscendo a incantare il pubblico anche in una versione così diversa dal solito. Al termine di questa manche, sono i Seawards a finire al ballottaggio con Giordana. Dopo i cavalli di battaglia, i giudici decidono per l’eliminazione del gruppo di Samuel, che perde così i primi concorrenti in gara proprio a un soffio dalla puntata degli inediti.