Amici 19 inizia oggi 16 novembre 2019: il talent show più amato della tv torna con una nuova edizione. Ecco chi sono gli allievi ed i professori di Amici 19!

Amici è iniziato oggi, sabato 16 novembre 2019, con la diciannovesima edizione. Tantissimi giovani si sono presentati dinanzi la commissione e sono pronti a mettersi in gioco ed iniziare una nuova avventura nel talent show più famoso di sempre. Chi riuscirà ad andare avanti, a superare le sfide del sabato e riuscire ad arrivare ai serali live? Il cammino è lungo e quest’anno ci saranno molte novità! L’unica, meno piacevole, riguarda Miguele Chavez: il ballerino non potrà partecipare al programma per motivi lavorativi. La classe è formata e tra i nuovi allievi c’è qualche volto già visto in tv: ecco per voi la lista dei nuovi concorrenti e dei professori di quest’anno 2019/2020!

Amici 19, al via il talent show: da chi è composta la classe e chi sono i professori

Amici 19 è ufficialmente iniziato oggi 16 novembre 2019: come di consueto la conduttrice, Maria De Filippi, ha dato il via dal suo studio di Canale 5! Rispetto all’anno scorso, ci sono delle novità! Oltre quella che riguarda Miguele Chavez, ce n’è una che riguarda i professori: c’è un nuovo insegnante quest’anno, di canto, ed è un volto molto famoso della tv e della radio. Si tratta di Anna Pettinelli: la conduttrice radiofonica ed ex concorrente di Temptation Island andrà ad affiancare Ruby Zerbi e Stash, gli altri due professori. Resta invariata invece la commissione di ballo, composta da Timor Steffens, Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Chi saranno invece i protagonisti di questa nuova edizione, per l’anno ‘accademico’ 2019/2020? Nello studio di Canale 5, tra sfide ed esibizioni, si è formata la classe di Amici 19. Ecco per voi l’elenco di tutti gli allievi:

Alioscia Grossi , ballerino fortemente voluto da Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Il pubblico lo ha già visto in tv perchè il giovane 17enne, nato a Pietrasanta (Lucca), ha preso parte a Chi ha incastrato Peter Pan.

Gaia Gozzi, cantante. La giovane classe '97 è nata a Guastalla (Reggio Emilia) ed è italo-brasiliana. E' volto già visto in tv perchè ha già partecipato ad X Factor.

Nyv, cantante. Ha partecipato a Sanremo Giovani nel 2018: è nata nel '97 a Lussemburgo, ha origini francesi e marocchine ma vive a Domodossola.

Federico, ballerino.

Jacopo Ottonello, cantante. Il giovane è nato e cresciuto a Savona. La conduttrice di Amici, Maria De Filippi, nella sua presentazione ha svelato il suo insolito lavoro: il ragazzo lavora nell'amministrazione di un cimitero.

Giorgia, ballerina.

Devil A, cantante. Il giovane di 21 anni è di San Giuseppe Vesuviano in provincia di Napoli ed ha cantato il suo inedito, "Oscar".

Francesco Bertoli, cantante. Il classe '96 è milanese ed ha iniziato a studiare canto quando aveva 6 anni. Il pubblico lo ha già visto nel talent X Factor insieme alla sua ex band, Javis: i ragazzi decisero di ritirarsi dalla competizione prima dei live.

Giulia Molino, cantante. Già fece i casting nel 2017 ma non ebbero un esito positivo. La giovane oggi ha presentato il suo inedito, Solo questo mi è rimasto: standing ovation per la nuova allieva di Amici.

Sofia, ballerina.

Martina, cantante. Ha 19 anni e scrive canzoni da accompagnare con voce e piano. Maria De Filippi le ha fatto uno scherzo: l'ha salutata, ma subito dopo l'ha fatta tornar indietro per consegnarle la maglia.

Stefano, cantante.

Resta un punto interrogativo: il giovane Valentin, ballerino. L’insegnante di ballo, Alessandra Celentano, ha deciso che nella prossima puntata il ragazzo dovrà sfidare un altro ballerino, anche lui straniero. Pertanto, l’esito della sua esibizione è in sospeso. Valentin vive a Rapallo ma è nato a Bucarest: il suo sogno è diventare campione del mondo di ballo latino. Anche per Gabriele e Skioffi, due cantanti, il giudizio è sospeso per volere di Rudy Zerbi.