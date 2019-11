Amici, Alioscia Grossi: dove l’abbiamo già visto in tv, come è cambiato

Alioscia Grossi di Amici: dove l’abbiamo già visto in tv e come è cambiato negli anni: ricordate quando era così piccolo?

La prima puntata di questa 19esima edizione di Amici è appena andata in onda: Maria De Filippi ha presentato i concorrenti che prenderanno parte alla scuola più famosa d’Italia con tre ragazzi che, però, sono rimasti col giudizio in sospeso. Tra i tanti che, quest’anno, sono stati scelti per essere collocati tra i banchi della scuola di Amici, c’è un ragazzo che ha da subito attirato la nostra attenzione. Parliamo di Alioscia. Sì, proprio quello che non riusciva a non piangere quando Maria parlava. C’è stato un siparietto molto divertente tra la conduttrice e il ballerino proprio quando gli ha consegnato la maglia. E’ una persona molto emotiva, Alioscia, e l’ha dimostrato pienamente. Senza mezze misure, insomma. Ma se il suo volto vi sembra familiare e vi state chiedendo dove l’avete già visto, beh, abbiamo la risposta alla vostra domanda.

Alioscia Grossi Amici 2019: dove l’abbiamo già visto in televisione

Non è la prima volta che lo vediamo in televisione. Anche se, dall’ultima volta, è decisamente cresciuto. Sì, perché Alioscia ha partecipato a Chi ha incastrato Peter Pan, trasmissione condotta da Paolo Bonolis. Era molto piccolo all’epoca, ma gli anni passano ed Alioscia è cresciuto diventando un gran bel ballerino. Alioscia Grossi: questo il suo nome e cognome. Era un gran chiacchierone e, infatti, ricordiamo che fu protagonista di tantissimi sketch di Chi ha incastrato Peter Pan proprio per la sua schiettezza ed il suo carattere aperto. Ecco, questo è soltanto uno dei tanti che troviamo sul web:

Alioscia Grossi Come dire…😅😅😅#ChiHaIncastratoPeterPan Pubblicato da Chi ha incastrato Peter Pan? su Giovedì 28 settembre 2017

Tuttavia, col tempo si cambia. Cambiano diversi scenari anche a livello caratteriali e infatti adesso lo ritroviamo timido ed impacciato. “Ogni volta che ti parlo tu piangi”: è così che Maria De Filippi gli si è rivolta quando gli ha consegnato la maglia, poi ha continuato: “Facciamo che adesso parliamo, io non piango e non lo fai neanche tu”.