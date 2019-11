Asciugare il bucato quando piove: il metodo più veloce ed economico per far sì che i vostri capi si asciughino anche d’inverno

Quanti rimedi conoscete per far asciugare il bucato, in inverno, quando fuori piove ininterrottamente? Di sicuro, ne avete sentiti tanti. E, di sicuro, l’asciugatrice è quello migliore. Un macchinario che riesce ad asciugare i vostri indumenti in pochissimo tempo e con la massima efficienza. Inoltre, il tutto a risparmio energetico se la vostra asciugatrice è di ultima generazione e con diverse A sul libretto. Tuttavia, non tutti possono permettersi l’acquisto di una asciugatrice. Infatti, c’è chi deve arrangiarsi come meglio può per far asciugare il proprio bucato evitando puzza di muffa, umidità in casa e quant’altro. Ecco, un rimedio molto semplice al quale forse non molti hanno pensato finora è proprio quello di cui vogliamo parlarvi in questo articolo.

Come asciugare il bucato senza asciugatrice: il metodo più economico ed efficace

Il telo anti-pioggia steso sul bucato non è proprio uno dei rimedi più efficienti. Se piove, dobbiamo farcene una ragione: il bucato non può stare fuori, sulle corde. Per questo, bisogna trovare un’alternativa valida.

Ecco, il trucco più efficiente e soprattutto economico è questo: stendete il bucato sull’apposito stenditoio; fate in modo che i capi non siano troppo vicini l’un l’altro: questo perché dobbiamo far sì che l’aria passi tra loro e riesca ad asciugarli. Ma di quale aria parliamo, se il bucato è in casa? Il trucco sta proprio nel tenere aperto il balcone nella stanza in cui stendete il bucato. In questo modo, eviterete la puzza di muffa e l’umidità all’interno della stanza. Inoltre, potrete avvicinare lo stenditoio il più possibile al balcone in modo che quel venticello proveniente dall’esterno vada ad avvolgere proprio il vostro bucato.

Lasciare il balcone aperto d’inverno?

Se è quello che vi state chiedendo, beh, abbiamo pensato anche a questo. Il balcone può stare tranquillamente aperto nella stanza se la bussola interna viene chiusa. In questo modo, l’aria fredda proveniente da fuori non finirà per ‘congelarvi’ e la situazione sarà perfettamente sotto controllo.

Inoltre, questa operazione potreste farla di notte. E sapete perché? Tenendo chiusa la porta della stanza in cui avrete chiuso i panni ed in più quella della vostra stanza da letto, sarete ancora più isolati dal freddo proveniente da fuori. Insomma, diciamola tutta: questo è davvero il metodo più economico per asciugare il bucato quando è inverno e fuori piove ininterrottamente.