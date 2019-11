Belen e Stefano sono i protagonisti di una piacevolissima fuga d’amore in Franciacorta: ecco il prezzo di ogni singola notte nell’hotel da loro scelto.

È da poco ritornata da una vacanza di lavoro da Tenerife, Belen Rodriguez. Eppure, subito ha rifatto i bagagli per una fuga d’amore con Stefano De Martino. Pochissime ore fa, i due ‘piccioncini’ si sono immortalati durante un weekend dedicato esclusivamente a loro in Franciacorta. Come testimoniato da alcune loro Instagram Stories di poche ore fa, la coppia è una località di montagna. Pronta, quindi, a godersi questi giorni di assoluto relax, tranquillità e, soprattutto, di amore. Ebbene, ma vi siete posti la domanda di quanto costa a notte il loro soggiorno in questo relais situato in provincia di Brescia? Ecco tutto nei minimi dettagli.

Belen e Rodriguez in Franciacorta: quanto costa a notte la loro fuga d’amore

Da quando sono ritornati insieme, Stefano e Belen non perdono occasione di poter trascorrere qualche momento da soli. Nonostante entrambi siano davvero molto impegnati dal punto di vista lavorativi, appena possono riescono sempre a ritagliarsi del momento per loro. Lo hanno fatto anche poco fa. Quando, terminati gli impegni con lo shooting di Me Fui e con la conduzione di Stasera tutto è Possibile, la coppia ha deciso di concedersi una vera e propria fuga d’amore in Franciacorta. Questo, perlomeno, è quello che si evince dalle loro ultime pubblicazioni su Instagram. Ebbene, ma quanto costa a notte in questo relais di lusso? Ovviamente, il prezzo varia a seconda della stanza scelta. In linea di massima, comunque, si parte da un minimo di 271 euro. Fino ad, invece, 762 euro. Ma non solo. Ecco tutto nel minimo dettaglio:

Camera Classic: l’opzione offre un letto matrimoniale, o anche due letti separati. Alcune di queste stanze possono presentare mansarda, balcone o salotto d’ingresso. Il prezzo è di circa 271,50 euro;

l’opzione offre un letto matrimoniale, o anche due letti separati. Alcune di queste stanze possono presentare mansarda, balcone o salotto d’ingresso. Il prezzo è di circa 271,50 euro; Camera Deluxe: l’opzione è la medesima della precedente, anche se, da quanto si evince dal sul sito ufficiale, non presentano balcone o quant’altro. Dal canto loro, però, le stanze sono ampiamente arredate con mobili d’epoca. Il prezzo ammonta a circa 357,00 euro;

l’opzione è la medesima della precedente, anche se, da quanto si evince dal sul sito ufficiale, non presentano balcone o quant’altro. Dal canto loro, però, le stanze sono ampiamente arredate con mobili d’epoca. Il prezzo ammonta a circa 357,00 euro; Junior Suite: l’opzione offre un letto matrimoniale (in alcune, addirittura, si può usufruire di quello a baldacchino) e di un salotto. Il prezzo è di circa 490,17 euro;

l’opzione offre un letto matrimoniale (in alcune, addirittura, si può usufruire di quello a baldacchino) e di un salotto. Il prezzo è di circa 490,17 euro; Suite Torre del Lago: l’opzione presenta un letto matrimoniale ed un salotto separato. Ma non solo. A rendere ancora il tutto più suggestivo ci pensa un balcone, un’ampia vista sul giardino e, soltanto in alcune, sul lago d’Iseo. Il prezzo è di circa 762,17 euro.

Ecco. Secondo voi Belen e Stefano quale stanza avranno scelto per la loro fuga?