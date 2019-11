Gaia Gozzi è una delle allieve di Amici 19: la cantante ha incantato lo studio con la sua esibizione ed ha ricevuto anche i complimenti di Arisa

Oggi pomeriggio è andata in onda la prima puntata di Amici 19. In studio è stata presentata la nuova professoressa di canto, Anna Pettinelli, e sono stati assegnati tutti i banchi. Tra i cantanti scelti dai professori della scuola di Amici vi è Gaia Gozzi. La nuova allieva del talent show si è sfidata con Nyv, ma alla fine entrambe hanno ricevuto l’ambitissima felpa rossa. L’esibizione di Gaia ha fatto letteralmente impazzire lo studio. La cantante del talent show condotto da Maria De Filippi ha ricevuto l’approvazione anche di Arisa.

Gaia Gozzi strappa l’approvazione di Arisa

Gaia Gozzi è una delle nuove allieve della scuola di Amici 19. La cantante si è sfidata con Nyv, ma alla fine sia l’una che l’altra hanno conquistato il banco della scuola di Maria De Filippi. Gaia, sin dal primo brano, ha dimostrato di avere le carte in regola per ottenere la felpa del talent show. La cantante, oltre ad avere una voce veramente spettacolare, è anche una bravissima autrice. Gaia si è esibita con due brani scritti da lei ed ha strappato non solo l’approvazione del pubblico in studio, ma anche di Arisa. La cantante, subito dopo l’esibizione di Gaia Gozzi, ha commentato la foto postata dalla produzione di Amici sul proprio canale social. Questo il messaggio della cantante: “Spaccherà tutto! Alto livello!“. Arisa sembra non avere dubbi: Gaia ha tutte le qualità per poter andare avanti in questa esperienza e magari strappare anche il pass per il serale del talent show.

Arisa aveva già conosciuto Gaia, dato che quest’ultima ha partecipato alla decima edizione di X Factor. Gaia arrivò sino in finale, guidata da Fedez, ma dovette arrendersi ai Soul System.