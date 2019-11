Amici 19, Gaia Gozzi è una nuova concorrente del talent di Maria De Filippi: sapete dove l’abbiamo già vista in tv?

Oggi è andata in onda la prima puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto ormai alla sua diciannovesima edizione. Tantissime le novità della nuova edizione di Amici, tra cui un’inedita e amatissima nuova professoressa di canto. Ma l’attenzione di tutti era puntata sulla nuova classe, che si è formata ( quasi totalmente, alcuni sono in sospeso!) durante la puntata di oggi. Chi sono i nuovi allievi di Amici 19? Ebbene, tra i cantanti che sono entrati nella scuola, una ragazza in particolare ha conquistato il pubblico con la sua voce. Si tratta di Gaia Gozzi, che si è esibita con una giacca che ha colpito particolarmente Alberto Urso. In tanti sul web hanno commentato positivamente la performance della ragazza, che, però, non è la prima volta che appare in tv. Siete curiosi di sapere dove l’abbiamo vista? Ve lo sveliamo subito.

Gaia Gozzi Amici 2019: ecco dove l’abbiamo già vista in televisione

Gaia Gozzi fa ufficialmente parte della nuova classe di Amici di Maria De Filippi. La cantante, 22 anni, è italo-brasiliana e ha conquistato tutti sin dai primi minuti sul palco di Amici. Che, però, non è la prima trasmissione in cui l’abbiamo vista in tv. Gaia infatti non è nuova al mondo dello spettacolo. Nel 2016, la cantante ha partecipato a X Factor 10, ottenendo un gran successo. Dopo aver superato i casting, infatti, Gaia è stata scelta da Fedez nella squadra Under Donne da lui guidata. Il primo brano presentato nel talent si intitolava New Dawns. Ma se a X Factor non è riuscita a trionfare, Gaia ha deciso di riprovarci ad Amici, dove si è presentata nel migliore dei modi. Le sue esibizioni hanno convinto tutti, compresa Arisa, che ha lasciato la sua ‘benedizione’ con un commento nella pagina ufficiale della trasmissione. Insomma, per Gaia sembra essere iniziata un’avventura davvero incredibile. Cosa aspettate a seguirla su Instagram? Ecco il suo profilo ufficiale: