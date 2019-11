Gerry Scotti, il brutto episodio per cui soffre ancora: “Non ne vado fiero”, la dolorosa confessione

In una recente intervista, Gerry Scotti ha raccontato di un brutto episodio per il quale, a distanza di anni, soffre ancora: cos’è successo.

Gerry Scotti, si sa, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Grazie alla sua spiccata simpatia e bravura, il conduttore di Mediaset riscuote un successo davvero notevole in ogni suo programma. È proprio per questo motivo che, prima di poter assistere alla nuova edizione di Avanti un Altro, il buon Scotti sarà al timone di un nuovo game show pre-serale. Ebbene si. Dopo il successo di Caduta Libera, Gerry si cimenterà in un nuovo quiz. ‘Conto alla rovescia’, è questo il nome del gioco, partirà da lunedì 18 Novembre. E, come annunciato dal diretto interessato, avrà tutte le carte in regole per dimostrarsi un vero e proprio successo. Tuttavia, se la sua carriera è stata sempre rose e fiori, la sua vita privata non lo è stato affatto. In una recente intervista per La Stampa, il conduttore lombardo ha raccontato di un brutto episodio per cui, a distanza di anni, soffre ancora.

Gerry Scotti, il brutto episodio per cui soffre ancora: la confessione inedita

Se dal punto di vista professionale, Gerry Scotti vanta di una carriera di successi. Dal punto di vista sentimentale, invece, la situazione cambia leggermente. Come raccontato più volte dal diretto interessato, il conduttore di Mediaset, ancora prima di conoscere la sua attuale compagna, era felicemente sposato. Correva l’anno 1991 quando il presentatore lombardo è convolato a nozze con Patrizia Grosso. Ecco. È proprio di questo evento e del conseguente divorzio, avvenuto nel 2002, che il buon Scotti ne ha parlato in una recente intervista per La Stampa. Stando a quanto scritto sul giornale, Gerry ha attribuito al divorzio un vero e proprio fallimento personale. Ma non solo. Perché in quest’occasione, Gerry ha raccontato di un brutto episodio per cui, nonostante siano passati anni, soffre ancora. Subito dopo la separazione dalla sua ex moglie, il conduttore non è riuscito ad instaurare con la madre di suo figlio Edoardo un buon rapporto. “Non ci sono riuscito. E non ne vado fiero”, racconta Gerry a La Stampa. Esprimendo, quindi, tutta la sua amarezza e turbamento per ciò.