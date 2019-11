Marco Bocci, splendido gesto di solidarietà: il cuore grande dell’attore

Pochissimi giorni fa, Marco Bocci è stato protagonista di uno splendido gesto di solidarietà: ecco cosa ha fatto l’attore, marito di Laura Chiatti.

Ancora una volta, Marco Bocci ha letteralmente sorpreso i suoi fan. Stando a quanto trapelato dal web, l’attore è stato protagonista di uno splendido gesto di solidarietà. Ma procediamo con ordine. Con tutti saprete, il 28 Novembre uscirà in tutte le sale cinematografiche il primo film diretto dal bel Bocci. Non soltanto attore, quindi. Bensì anche registra. La pellicola è intitolata A Tor Bella Monaca non piove mai. E non è altro che la messa in pratica dell’omonimo romanzo scritto sempre da Marco nel 2016. È proprio per questo motivo che, in questi ultimi giorni, l’attore è in giro per l’Italia per la presentazione del romanzo. Ecco. È proprio durante una delle tappe che ‘Domenico Calcaterra’ ha testimoniato il suo grande cuore. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Marco Bocci, lo splendido gesto di solidarietà dell’attore lascia senza parole

Come dicevamo precedentemente quindi, in questi ultimi giorni Marco Bocci è in giro per l’Italia per la promozione del suo romanzo A Tor Bella Monaca non piove mai. Non solo, quindi, Roma, ma anche Bari. Ecco. È proprio durante la tappa nel capoluogo pugliese che, ancora prima di presentarsi in libreria per la presentazione, l’attore è stato protagonista di un bellissimo gesto di solidarietà. Che testimonia ancora di più la sua bontà d’animo e, soprattutto, il suo grande cuore. Stando a quanto si apprende dal sito web AndriaLive, il bel marito di Laura Chiatti sarebbe andato a fare visita ad un suo caro amico, Maury Dj. Ed, in particolare, tutti i ragazzi con disabilità e volontari dell’associazione ‘Si Può fare’. Il suo arrivo è stato visto come una vera e propria festa. Stando a quanto si apprende dal sito web, Marco ha ascoltato le parole di ciascun membro dell’associazione. E, prima di andare, ha promesso loro che sarebbe ritornato.

