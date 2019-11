Nella sua intervista di A Raccontare Comincia Tu, Luciana Littizzetto svela un’incredibile retroscena su Maria De Filippi: ecco cosa rivela.

Per l’ultima puntata di A Raccontare Comincia Tu, Raffaella Carrà ha pensato a tutti nei minimi dettagli. Per l’ultimo appuntamento del suo show di Rai Tre, la cantante de ‘A far l’amore comincia tu’ ha intervistato la grande Luciana Littizzetto. Probabilmente per la prima volta, la star de Che Tempo Che Fa si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. Non ama parlare di sé, Luciana. Eppure, con la Carrà la comica torinese è stata un vero e proprio fiume in piena. Ha raccontato di tutto. Non tralasciando nulla. Neppure, un particolare retroscena su Maria De Filippi, sua grande amica. È proprio sulla regina di Mediaset che la spalla destra di Fabio Fazio nella domenica sera ha raccontato un aneddoto ‘clamoroso’. Ecco di che cosa parliamo.

Maria De Filippi, l’incredibile retroscena svelato da Luciana Littizzetto: a cosa si riferisce

La bontà d’animo di Maria De Filippi, ormai, è cosa risaputa da tutti. Ne abbiamo prova, infatti, nei numerosi programmi televisivi che quotidianamente lei stessa conduce. A partire da Uomini e Donne. Fino a C’è Posta per Te. La moglie di Maurizio Costanzo, infatti, non perde mai occasione di poter dimostrare il suo istinto materno verso i protagonisti dei suoi programmi. Ma non solo. Perché, stando a quanto rivelato da Luciana Littizzetto, Maria è così anche una volta spente le telecamere. Infatti, proprio nel corso della sua intervista per A Raccontare Comincia Tu, la comica torinese ha raccontato un particolare retroscena sulla regina di Mediaset. La Littizzetto ha raccontato che lei è diventata madre proprio grazie alla De Filippi. Sappiamo, infatti, che Maria e Costanzo, nel 2002, hanno preso in affido Gabriele. Ecco. È proprio grazie ad un discorso fatto con lei, in seguito a questo gioioso evento, che la spalla destra di Fabio Fazio ha deciso di incominciare la pratica per adottare i suoi due figli.