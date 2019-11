Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, i fan sognano il ritorno di fiamma: la dedica dell’ex tronista per il maestro di sci è da brividi, ‘Non sono mai andata via’.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono stati una coppia particolarmente amata di Uomini e Donne. I due hanno superato diverse crisi nei mesi in cui sono stati insieme, e hanno anche partecipato a Temptation Island Vip, facendo innamorare il pubblico della loro intensa storia, che però si è conclusa ormai da diversi mesi. Nonostante la lontananza, però, i fan della coppia continuano a sperare in un ritorno di fiamma, anche perché ultimamente i due sono stati avvistati insieme, anche se sempre con altre persone. Giordano, poi, ha riservato parole di grande stima e affetto per la sua ex. Insomma, gli indizi di un eventuale futuro ritorno ci sono, e ora si è aggiunta anche la dedica speciale che Nilufar ha fatto per il Mazzocchi: parole da brividi dell’ex tronista.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la dedica speciale fa sognare i fan: ‘Non sono mai andata via’

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno avuto un’intensa storia d’amore, che ha fatto impazzire i fan di Uomini e Donne. I due si sono lasciati lo scorso gennaio e da allora non si sono più impegnati in altre storie, ameno non ufficialmente. Ecco perché i fan sperano sempre che un giorno la coppia possa ricongiungersi. Ad alimentare questo desiderio, l’ultima notizia sui due, che hanno trascorso una serata insieme a casa di Giordano, anche se in compagnia di altri amici. Tanti i video pubblicati nelle storie di tutti i partecipanti alla serata, compreso il fratello e la mamma di Giordano, con cui Nilufar ha dimostrato di essere in ottimi rapporti. L’ex tronista ha lasciato una dedica speciale alla famiglia Mazzocchi: ‘Casa è sempre casa, e io non me ne sono mai andata’. Parole davvero da brividi, che continuano a far sognare i fan.