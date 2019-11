Amici 19, Nyv è una nuova concorrente del talent di Maria De Filippi, ma l’abbiamo già vista in tv: ecco dove.

È andata in onda oggi la prima attesissima puntata di Amici 19, il talent show targato Maria De Filippi. E finalmente abbiamo conosciuto i nuovi concorrenti ufficiali della diciannovesima edizione del talent. O almeno, quasi tutti: alcuni allievi, infatti, sono rimasti in sospeso, e si giocheranno l’accesso nella scuola con una sfida nella prossima puntata. Ma, tra i cantanti che hanno conquistato una maglia della scuola, oggi c’è stata anche Nyv, diminutivo di Nyvinne. La cantante ha conquistato tutti con la sua voce: il suo talento è davvero indiscutibile. Ma sapete dove l’abbiamo già vista in tv? Proprio così, Nyv non è nuova al piccolo schermo. Ecco dove abbiamo già ascoltato la sua voce.

Nyv Amici 19: ecco dove l’abbiamo già vista in televisione

Nyv, nome d’arte di Mirella Nyvinne Pinternagel, è una delle cantanti ufficiali della nuova edizione di Amici. La sua esibizione ha conquistato tutti: la cantante ha dimostrato di non saper solo cantare, ma di essere un’abile musicista. Pianoforte, chitarra e voce: Nyv ha davvero emozionato tutti sul palco di Amici. Ma non è stato il primo palco su cui la cantante è salita in tv. Proprio così, i più attenti avranno ricordato che Nyv è stata una delle concorrenti di Sanremo 2018. Nello specifico, Nyvinne è stata una delle 16 Nuove Proposte di Sanremo. Sul palco dell’Ariston si è esibita col brano ‘Io ti penso’, facendosi già notare per il suo innato talento canoro. Ma stavolta la cantante ha deciso di riprovarci, mettendosi in gioco ad Amici. E, a giudicare dai primi commenti sul web, sembra che per Nyv sia iniziata un’avventura indimenticabile. Cosa aspettate a seguirla su Instagram? Ecco una foto direttamente dal suo profilo ufficiale: