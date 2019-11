Maria De Filippi a Rudy Zerbi: “Sei un maiale”, il ‘rimprovero’ a Tu si que Vales

Durante la quinta puntata di Tu si que Vales, Maria De Filippi ha rimproverato in diretta Rudy Zerbi: ecco cosa è successo in diretta televisiva.

È stata la regina indiscussa della quinta puntata di Tu si que Vales, Maria De Filippi. Così come le puntate precedenti, la regina di Mediaset è stata protagonista di alcuni momenti davvero incredibili. Non soltanto per aver chiaramente palesato in diretta televisiva un particolare davvero ‘clamoroso’, ma anche per un rimprovero che ha fatto a Rudy Zerbi. La ‘coppia’ collabora insieme in diversi programmi. Perciò, il feeling tra di loro è davvero pazzesco. Ne abbiamo avuto la testimonianza durante una delle recenti esibizioni dello show del sabato sera. Siete curiosi di sapere cos’è accaduto? Ve lo spieghiamo nel minimo dettaglio.

Tu si que Vales, Maria De Filippi rimprovera Rudy Zerbi: ecco perché

Non è assolutamente la prima volta che assistiamo a dei simpatici siparietti tra Maria De Filippi e Rudy Zerbi. In diverse occasioni, infatti, i due giudici di Tu si que Vales hanno saputo regalare dei momenti davvero divertenti con i loro battibecchi, ‘litigi’ e scambi di battute. L’ultimo episodio è avvenuto poco tempo fa. Quando, nel corso della quinta puntata dello show del sabato sera, la regina di Mediaset ha fatto un vero e proprio rimprovero al professore di canto di Amici. Prima dell’esibizione di Domenica, concorrente di Polignano, i giudici si sono lasciati immortalare in sua compagnia. Ecco. È proprio in questo momento che, stesa a terra con Belen e company, la De Filippi ha esclamato verso Rudy: “Ma sei un maiale”. Cosa sarà successo? Vi riproponiamo l’immagine:

È proprio per questa testa sul fianco di Belen che il buon Zerbi è stato definito ‘maiale’ da Maria. Certo, si fa per scherzare. È la prima a ridere divertita di tale episodio ‘piccante’ è stata la stessa argentina.