Stefano De Martino è quasi nudo su Instagram: sua moglie, Belen Rodriguez lo riprende di nascosto e fa impazzire tutti. Diamo un’occhiata.

Sono una delle coppie più amate d’Italia e non solo: Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno creato un vero e proprio nido d’amore dal quale non escono mai. Da quando sono ritornati insieme, dopo una lunga separazione, la loro passione è alle stelle e stanno recuperando tutto il tempo perso insieme. L’argentina mostra nei suoi occhi il suo amore folle e qualche volta lo rende pubblico, tramite il suo profilo social: nell’ultima IG story mostra suo marito in asciugamano mentre mette una crema per il viso. Siete curiosi di vedere Stefano quasi nudo? Vi mostriamo tutto ciò che ha pubblicato la showgirl.

Stefano De Martino quasi nudo su Instagram: Belen Rodriguez lo riprende di nascosto

La showgirl ed il ballerino, oggi conduttore di “Stasera tutto è possibile” mostrano il loro amore anche sui social. Belen Rodriguez dopo una lunga separazione e dopo la storia con Andrea Iannone, è tornata tra le braccia di suo marito, Stefano, e non si trattiene mai dal mostrare a tutti il suo folle amore. E infatti sui social, poco fa, ha pubblicato un IG story mentre riprende il ballerino che finisce di prepararsi. Indosso ha solo un’asciugamano: il conduttore napoletano ed ex ballerino professionista di Amici è quasi nudo.

La showgirl argentina è appena tornata da Tenerife: nell’isola delle Canarie ha realizzato lo shooting insieme alla sorella Cecilia per la nuova linea di costumi da bagno del loro marchio, Me Fui. Le due sorelle hanno infiammato ogni giorno ed ogni ora i social con i loro scatti e pose bollenti.