Tu si que vales, attimi di paura in diretta: l’esibizione da brividi fa spaventare tutti

Durante la quinta puntata di Tu si que Vales, quattro giudici hanno vissuto degli attimi di paura: ecco l’esibizione da brividi che ha spaventato.

La quinta puntata di Tu si que Vales, come sempre, si sta dimostrando davvero incredibile. Tantissimi, infatti, sono i momenti emozionanti e davvero divertenti che, fino a questo momento, lo show del sabato sera ci sta regalando. In primis, un’esibizione davvero da brividi. Ebbene si. È proprio questo che è accaduto durante l’attuale puntata del programma. Una performance, c’è da ammetterlo, davvero da paura. Che, come si è potuto chiaramente vedere, ha letteralmente spaventato tutti il pubblico, ma soprattutto i quattro giudici che hanno dovuto sottoporsi a quest’ardua prova. Ma ecco che cosa è successo nel minimo dettaglio.

Tu si que Vales, l’esibizione da ‘paura’ spaventa tutti: cos’è accaduto

Dopo un’emozionante performance di due anziani che, a Tu si que Vales, si sono cimentati in una difficile prova di ginnastica, è il turno di un’esperienza sensazionale. O, perlomeno, è così che l’ha descritta la concorrente appena calcato il palco dello show del sabato sera. Perché, in realtà, l’esibizione si è dimostrata essere completamente diversa. Ebbene si. Immediatamente, infatti, si è mostrata come una vera e propria esibizione da brividi. I quattro giudici scelti dalla concorrente, Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, si sono addentrati in una ‘horror house’. Tolte le scarpe, infatti, i prescelti sono entrati in una casa ricca di ragnatele, strane voce e, soprattutto, di strane presenze. Insomma, sono state degli attimi di vera paura. Per tutta la durata dell’esibizione, infatti, abbiamo ascoltate le urla di disperazione dell’attrice romana e del professore di canto di Amici; la risata fragorosa della regina di Mediaset ed, infine, il coraggio del conduttore di A caduta Libera. Certo, è stato davvero spaventoso, ma anche molto divertente. Non è così?