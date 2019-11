Tu Si Que Vales, i giudici rimangono a bocca aperta, la confessione di Maria De Filippi: ‘Mi sento piccola così’, ecco cos’è successo nella quinta puntata.

Questa sera va in onda la quinta puntata di Tu Si Que Vales, che come sempre sta facendo innamorare il pubblico con le varie esibizioni, i colpi di scena e le emozioni, che non mancano mai. La conduttrice Belen Rodriguez, che come sempre ha incantato il pubblico con il suo look mozzafiato, ha presentato, insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, i quattro giudici e Sabrina Ferilli, anche lei bellissima come sempre, pronti a giudicare tutte le performance dei concorrenti in gara. Un’esibizione in particolare ha colpito in maniera incredibile i giudici, in particolare MAria De Filippi, che si è lasciata andare a una inaspettata confessione: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Tu Si Que Vales, Maria De Filippi e l’inaspettata confessione: ‘Mi sento piccola così’

Tu Si Que Vales è giunto alla quinta puntata e la seconda esibizione della serata ha già regalato grandi emozioni al pubblico, e soprattutto ai quattro giudici, Maria De Filippi in primis. In studio si sono presentati due uomini arrivati dal Brasile, Edson e Leon, di 55 e 85 anni. I due uomini, vestiti in giacca e cravatta ed evidentemente non più giovanissimi, si presentano come ginnasti. L’atteggiamento dei giudici inzialmente è piuttosto diffidente, ma quando parte la musica, i due brasiliani lasciano tutti a bocca aperta, perchè si cimentano in un numero incredibile, facendo delle figure di ginnastica difficilissime, con prese impossibili, e mostrando un’atleticità da non credere.

Al termine della performance i giudici e il pubblico sono in piedi per i due concorrenti e MAria De Filippi si lascia andare a una confessione: ‘Mi sento piccola così’, ha detto rivolgendosi all’uomo di 85 anni, ‘Mi hai dato una grande lezione, insegnandomi che l’età sta solo nei miei occhi e non nei tuoi’. Le sue parole hanno emozionato tutti, raccogliendo gli applausi del pubblico.